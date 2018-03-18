Переселенцам с Крайнего Севера предложили выделять бесплатную землю

Раздавать землю будут тем, кто проработал в северных территориях и приравненных к ним местностях не менее 20 лет. В основном речь идет о людях, которые уже вышли на пенсию. Предлагается внести изменения в Земельный кодекс, дополнив перечень оснований для предоставления земельных участков в безвозмездное пользование и собственность бесплатно.

"Предоставление в сельской местности земли северянам позволит привлечь в село трудоспособное, активное и экономически стабильное население, что будет способствовать возрождению села", — говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется предоставлять землю не только в центральных и южных регионах страны. «Многие граждане, посвятившие всю свою трудовую жизнь Северу, хотят остаться в районах Крайнего Севера и по окончании трудовой деятельности», — отмечается в пояснительной записке к документу. Учитывая низкую плотность населения в этих районах, такое желание необходимо поддерживать и стимулировать, считают авторы инициативы. А вот предоставлять землю будут лишь в тех муниципальных образованиях, которые выберет сам регион. Это позволит привлечь население туда, где есть свободные участки, в том числе пустующие, заброшенные или неиспользуемые.

Эксперты «РГ», правда, сомневаются, что возможность получить участок земли станет популярной у северян. Сейчас у переселенцев наиболее востребованы южные регионы или города Центральной России . В основном с развитой экономикой. А ехать в деревню желающих немного.

"Участок требует строительства дома", — отмечает Александр Щербаков , профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС . Но в документе ничего не говорится о выделении средств на его строительство. К тому же многие люди, выходя на пенсию, не хотят заниматься строительством, комментирует эксперт.

Главная же причина, которая может сделать предложенную норму бесполезной, это уже действующие правила предоставления субсидий на покупку жилья людям, которые прожили в районах Крайнего Севера более 15 лет. Она дает право на получение госпомощи людям, приехавшим на Север ранее 1992 года. В законопроекте не говорится, будут ли землю давать вместе или вместо квартир. Если ради участка придется отказаться от квартиры, то выбор северянами будет сделан в пользу готовой жилплощади. Зато земля может быть интересна тем, кто осел на Севере с 1992 до 1998 года. Им жилье уже не положено, а земельный участок будет весьма кстати.