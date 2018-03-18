Ещё
Переселенцам с Крайнего Севера предложили выделять бесплатную землю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переселенцам с Крайнего Севера предложили выделять бесплатную землю 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Раздавать землю будут тем, кто проработал в северных территориях и приравненных к ним местностях не менее 20 лет. В основном речь идет о людях, которые уже вышли на пенсию. Предлагается внести изменения в Земельный кодекс, дополнив перечень оснований для предоставления земельных участков в безвозмездное пользование и собственность бесплатно.
"Предоставление в сельской местности земли северянам позволит привлечь в село трудоспособное, активное и экономически стабильное население, что будет способствовать возрождению села", — говорится в пояснительной записке к документу.
Планируется предоставлять землю не только в центральных и южных регионах страны. «Многие граждане, посвятившие всю свою трудовую жизнь Северу, хотят остаться в районах Крайнего Севера и по окончании трудовой деятельности», — отмечается в пояснительной записке к документу. Учитывая низкую плотность населения в этих районах, такое желание необходимо поддерживать и стимулировать, считают авторы инициативы. А вот предоставлять землю будут лишь в тех муниципальных образованиях, которые выберет сам регион. Это позволит привлечь население туда, где есть свободные участки, в том числе пустующие, заброшенные или неиспользуемые.
Эксперты «РГ», правда, сомневаются, что возможность получить участок земли станет популярной у северян. Сейчас у переселенцев наиболее востребованы южные регионы или города Центральной России. В основном с развитой экономикой. А ехать в деревню желающих немного.
"Участок требует строительства дома", — отмечает Александр Щербаков, профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС. Но в документе ничего не говорится о выделении средств на его строительство. К тому же многие люди, выходя на пенсию, не хотят заниматься строительством, комментирует эксперт.
Главная же причина, которая может сделать предложенную норму бесполезной, это уже действующие правила предоставления субсидий на покупку жилья людям, которые прожили в районах Крайнего Севера более 15 лет. Она дает право на получение госпомощи людям, приехавшим на Север ранее 1992 года. В законопроекте не говорится, будут ли землю давать вместе или вместо квартир. Если ради участка придется отказаться от квартиры, то выбор северянами будет сделан в пользу готовой жилплощади. Зато земля может быть интересна тем, кто осел на Севере с 1992 до 1998 года. Им жилье уже не положено, а земельный участок будет весьма кстати.
Российская Газета: последние новости
Чеснаков: ЦИК удалось сформировать представление о честности выборов ЦИК отметил на выборах высокую активность избирателей Марафон "Ночь выборов-2018" длился почти сутки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве178
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина275
Путин получил первое поздравление с победой на выборах48
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине30
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение