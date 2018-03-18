Действия Британии напоминают сталинские процессы над троцкистами

Скрипаль отсидел у нас за госизмену, а потом его в группе обменяли на наших разведчиков. Дело давнее. На Скрипаля у нас уже зла никто не держал, да и самым ярким его достижением на шпионской ниве, как известно, было копирование телефонных справочников ДСП.

Англичане Скрипаля в отличие от более ценных для них персонажей не охраняли. Дедушка жил тихой жизнью, где посещение местной пиццерии — уже событие. Но русская разведка — конечно же, яркий бренд, а как-никак Скрипаль все же хоть и в прошлом, но к бренду причастен. А коли так, то для любителей провокаций экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль — просто сахарная косточка. Никому не нужен он уже и вовсе, а если отравить его, то шум — большой. Под шумок и многое другое — то, что так неудобно без реального повода можно провернуть.

Ключевой вопрос здесь по своей наивности задал экс-посол США в России Майкл Майкфол. «У кого, кроме российского правительства , мог быть мотив убить этого 66-летнего пенсионера?»

Есть вопрос — есть и ответ. Мотив мог быть у спецслужб Великобритании , чтобы подпитать собственную русофобию и предоставить Лондону свободу рук в действиях против России. Мотив мог быть и Украины , дабы натравить Лондон, а с ним и остальной Запад на Россию. Почему нет? Ведь это та же технология: свои снайперы с крыш, а валим все на врага.

Есть и третий вариант — чья-либо частная инициатива. Здесь — целый список интересантов: от беглых российских олигархов до гипотетического Браудера и еще более мелких любителей так «побаловаться».

Допускаю и даже верю в искренность Терезы Мэй и членов британского парламента. Конечно, крайне неприятно, когда в Лондоне одно за одним происходят чисто английские убийства, а они ничего не могут с этим поделать. Гиблое место. Но ведь и искренность можно эксплуатировать, используя Терезу Мэй и ее парламентариев втемную. И надо ли советоваться с Мэй, если расчет — на ее праведный гнев? Ведь она как раз и должна чувствовать себя в дурацком положении и быть натуральной в чистоте своих эмоций.

Это — часть плана. То есть эмоции Терезы Мэй точны. Не точно — другое — ее аргументы против России. У Терезы Мэй нет ни одного доказательства. Ни одного! Она и сама это признает и в самом начале своей речи словно проходит по тонкому льду, оперируя придуманными ею самой вероятностями. «Россия с большой долей вероятности несет ответственность за это безрассудное и отвратительное деяние», — заявила премьер-министр Великобритании.

То есть сама Тереза Мэй не готова назвать Россию виновной. Она говорит лишь о «большой степени вероятности». Субъективно. Но чем она оправдывает эту «большую степень вероятности»? Другими вероятностями, допущениями и неточностями, цитированием самой себя.

"Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного назначения «Новичок», которое было разработано в России", — сказала Мэй.

Однако Тереза Мэй в парламенте не привела никаких доказательств того, что это был именно «Новичок». Сомнения усиливает и фактическая ошибка в словах Мэй: «Новичок» был разработан не в России, а в Советском Союзе. Это означает, что яд мог быть доставлен в Англию с Украины или, скажем, из США, где еще с прошлого века живет советский разработчик «Новичка» Вил Мирзоянов. То есть здесь Тереза Мэй «гонит туфту».

"Исходя из возможностей России, а также имея в виду, что русские уже давно по указанию государства занимаются убийствами, включая убийства бывших сотрудников разведки, считая такие действия правомерными и законными", — отметила Мэй.

Да, у России есть большие возможности. Здесь с Терезой Мэй согласимся. Но не все возможности, которые есть у России, наша страна использует. Это тоже факт. Далее — об убийствах бывших сотрудников разведки по заданию государства. Здесь Мэй откровенно намекает на Литвиненко. Но дело об убийстве Литвиненко по заданию Кремля в британском суде не доказано. Судья Оуэн вынес вердикт все с той же мутной формулировкой «вероятно». Иными словами, речь идет о недоказанном подозрении. А Тереза Мэй подкрепляет старым подозрением новое и все вместе выдает за факты.

А ведь на деле подозрение на подозрении сидит и подозрением погоняет. Но что же это такое подозрение? Может, домысел, а может, и просто страх — не более. Но путать страх с фактом — так далеко зайдем. Мужчина, я вас боюсь, значит, вы меня уже изнасиловали — что-то в этом роде. Однако…

"Правительство Соединенного Королевства сделало вывод: Россия с большой долей вероятности несет ответственность", — заявила Мэй.

Колоссально! Красивая история. Войдет в классику работы спецслужб. Но было бы правдоподобнее, если бы британцы в этой ситуации не спрятались в норку, а повели себя прилично, в соответствии с международным правом, где действия законопослушных членов мирового сообщества в подобных случаях регламентированы.

Во-первых, Россия сразу предложила свое участие в расследовании, ведь речь идет и о российской гражданке Юле Скрипаль. Лондон ответил: нет. Во-вторых, мы попросили образец якобы выявленного отравляющего вещества для уточнения его происхождения. Лондон ответил: нет. В-третьих, международная Конвенция о запрещении химоружия содержит механизм прояснения любых сомнений и страхов. Конкретно статья 9-я со всеми ее пунктами предусматривает обязательные консультации по запросу и их детальный регламент. Лондон ответил: нет. А ведь, судя по заявлению самой Терезы Мэй, сейчас как раз такой случай: речь идет о химоружии.

"В Солсбери состоялось не просто покушение на убийство, не просто акт агрессии против Великобритании. Это нарушение запрета на использование химического оружия. Это нарушение основополагающих норм системы, от которой зависим и мы, и наши международные партнеры", — подчеркнула Тереза Мэй.

И вот как раз в этих условиях Тереза Мэй пренебрегла имеющимися международно-правовыми возможностями для честного расследования и для урегулирования. Вместо этого премьер от имени своего правительства предъявила России ни много ни мало ультиматум — с требованием до полуночи 13 марта по Гринвичу объяснить произошедшее в Англии.

Во-первых, непонятно, что объяснять. Никакой информации по запросу России Великобритания не предоставила. Во-вторых, что за хамская форма с этим идиотским ультиматумом?! От кого кому ультиматум? От группы сравнительно мелких островов в Северном море, тех, что на глобусе люди рассматривают через лупу?

Тереза Мэй что-то путает. Времена глобальной Британской империи давно прошли. Нет уже Британской империи, как нет и тех колоний, с которыми она имела обыкновение так разговаривать. Вообще чувствуется во всем этом какое-то одичание. Это раньше британская дипломатия была изысканной, грамотной и утонченной, а сейчас министр иностранных дел там — этот взъерошенный Борис Джонсон с соломенной головой. Конвенций не читал. Дипломатическому этикету не обучен. По точным словам Марии Захаровой, «построил карьеру на популизме и не имеет к внешней политике ровным счетом никакого отношения».

Это раньше министры обороны Великобритании воплощали собой солидность, компетентность и надежность. Сейчас это юркий Гэвин Уильямс, который никогда до сих пор к обороне никакого отношения не имел, а главные его таланты, если приглядеться к его карьере, — «умеренность и аккуратность», как у грибоедовского Молчалина. А вот тут он вдруг взвизгнул. «Россия должна отойти в сторону и заткнуться», — заявил Уильямс.

Дворовый стиль. Кстати, Путин, по его собственным воспоминаниям об отроческих годах в петербургских дворах, вполне владеет и такой стилистикой, и теми же приемами. Но Путин никогда не позволяет себе ни так разговаривать с кем-либо, ни так вести себя — иной уровень ответственности. Британцы, судя по их нынешнему стилю, никакой ответственности чувствуют. В прошлый раз в таком же угаре и с той же дикостью начали вместе с американцами войну в Ираке , крови пролили немеряно, развели там террористов, в общем, нагадили прилично, так что за ними до сих пор там убирать приходится. И ничего! Как ни в чем не бывало! Опять туда же.

Одичание — вот что объясняет и неряшливость в аргументах, и скорость враждебных реакций на уровне рефлексов. Была Англия, да нет ее больше. В запале Тереза Мэй посягнула даже на королеву, сделав бабушку Елизавету Вторую невыездной. В парламенте Мэй заявила, что члены британской королевской семьи не поедут в Россию на Чемпионат мира по футболу. Нам, конечно, трудно будет без принцев и принцесс с Альбиона, но с каких это пор британский премьер говорит от имени королевского двора?

Впрочем, это как раз — мелочи. Замах куда больше. Радикальное ухудшение отношений с Россией — это замах на новые экономические санкции, новые военные бюджеты в НАТО , ужесточение в Сирии , «Северный поток-2» в Европе, на демонизацию России и отказ от любых переговоров с ней, на расширение кибервойны и даже на членство России в Совбезе ООН . По крайней мере, всего этого требовали доведенные до белого каления депутаты британского парламента.

О, это был словно разворошенный улей. Они гудели и жужжали, вскакивали, как это у них там заведено, и вновь усаживались. Между приседаниями требования наказать Россию становились все более кровожадными. Все это было и смешно, и жалко. Из прочих мер — решили усилить ВВС и с пристрастием досматривать мелкие частные самолеты, прилетающие в Англию.

Сергей Лавров. Вообще весь этот угар — истерика, подозрения, страхи, нагромождения обвинений, основанных на собственных болезненных ассоциациях, цитирование себя как решающий аргумент, повышение голоса и градуса ужаса — все это напоминает сталинские процессы над зиновьевско-каменевской оппозицией и троцкистами, ту самую амальгаму, которая не предусматривала возможности оспорить хоть что-то из потока абсурдных обвинений. А там уж и высшая мера. Кстати, аналогию со сталинскими процессами провел и глава российского МИД

Отвечая на вопросы журналистов о поведении Великобритании в деле с отравлением в Солсбери, он между делом добавил: «Как-то я уже думал о том, что линия в такого рода вещах перехлестывает то, чем занимался генпрокурор СССР Вышинский, когда изобрел термин „признание — царица доказательств“. В этом случае нашим британским коллегам, да и тем, кто их голословно начинает поддерживать, даже не зная результатов расследования, которое еще не завершено, и этого мало. Для них не признание — царица доказательств, а подозрения, которые они сами выдвигают, уже должно восприниматься всем мировым сообществом как царица доказательств. Так дело не пойдет».

Прекрасная иллюстрация к словам Сергея Лаврова — неистовая статья Бориса Джонсона, опубликованная в Washington Post . «Насколько проще для государства развернуть химическое оружие, если его правительство не просто допустило, но и пыталось скрыть его использование другими? Я бы отметил связь между попустительством Путина, зверствам Асада в Сирии и готовностью российского государства использовать химическое оружие на британской земле», — подчеркнул Джонсон.

Франции. И не беда, что Россия не разворачивала химическое оружие, а, наоборот, ликвидировала его под международным контролем. Не важно, что Москва не допускала использования химоружия Башаром Асадом, и не имеет значения, что Асад его не использовал, да и нет химоружия у Асада уже давно. Но Борис Джонсон замешивает в свою амальгаму и «попустительство Путина зверствам», а значит, и мифическую «готовность использовать химическое оружие на британской земле». Вот она, дикость-то. Да еще и подхвачена лидерами США, Германии

Они выпустили совместное с Великобританией заявление по отравлению Скрипалей, где опять же все громко, но голословно. Возмущаются: как так, Россия отказывается от своей вины?! У нас по этому поводу даже шутка появилась: если Россия не признается, Англия отравит еще одного.

Шутка — показатель, как минимум, одной приятности в этой ситуации. У нас у всех в России есть привилегия спокойно смотреть, как они там бесятся. И у нашей дипломатии совсем другая интонация. Лавров прямо обратился к западным журналистам с просьбой: «Пожалуйста, еще раз очень прошу вас, все, что я говорю, подробно изложить, а не ограничиваться фразой, которую я предвижу: „На вопрос, виновна ли Россия, Сергей Лавров ушел от ответа“. Россия не виновна. Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по этому же документу».

И вдогонку к «триллеру» прошедшей недели стало известно, что МИД России тоже высылает британских дипломатов. Персонами нон-грата объявлены 23 сотрудника посольства в Москве. Кроме того, не будет генконсульства Великобритании в Петербурге — для выравнивания диспаритета. И еще прекращается деятельность Британского совета в России. Для англичан, наверное, самая чувствительная история.