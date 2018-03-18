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Белых и Маркелов проголосовали на выборах президента в «Лефортово»
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Белых и Маркелов проголосовали на выборах президента в «Лефортово» 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом рассказала Федеральному агентству новостей заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева. «Белых проголосовал в изоляторе „Лефортово“. Не стал отказываться. Там же проголосовали и другие арестанты. Например, экс-губернатор республики Марий Эл Маркелов. Все прошло почти буднично», — рассказала она.
Меркачева отметила, что свое избирательное право реализовали также бывшие правоохранители, в частности, начальник управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, находящийся под арестов.
«Мало кто отказывался проголосовать. Им было интересно изучать информацию о кандидатах. А заодно арестанты попросили в день выборов не выключать телевизор до ночи, чтобы они могли узнать первые результаты со всей страной», — добавила правозащитница.
Как ранее писал «ФедералПресс», около 2,3 тысяч россиян, проживающих или временно находящихся в настоящий момент в Индии, приняли участие в голосовании.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Актриса Мария Кожевникова проголосовала в Вологде 9,47 % составила явка избирателей в Оренбургской области по состоянию на 10 часов утра 16.00 по Москве. Россия выбирает президента. Как проходят выборы в регионах
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