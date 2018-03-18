Белых и Маркелов проголосовали на выборах президента в «Лефортово»

Меркачева отметила, что свое избирательное право реализовали также бывшие правоохранители, в частности, начальник управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко , находящийся под арестов.

«Мало кто отказывался проголосовать. Им было интересно изучать информацию о кандидатах. А заодно арестанты попросили в день выборов не выключать телевизор до ночи, чтобы они могли узнать первые результаты со всей страной», — добавила правозащитница.