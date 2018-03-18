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Мужчина наложил на себя руки после обвинений в изнасиловании на работе
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Мужчина наложил на себя руки после обвинений в изнасиловании на работе 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Англичанин Росс Буллок (Ross Bullock) покончил жизнь самоубийством после обвинений в изнасиловании коллеги на своем рабочем месте, пишет The Daily Mail. Как сообщает издание, вина Буллока доказана не была.
38-летний британец был задержан в 2015 году. Его на месяц заключили под стражу, несмотря на продемонстрированную им кокетливую переписку с женщиной, обвинившей его в изнасиловании. «Я надеюсь, ты хорошо провела время?», — спрашивал мужчина в одном из сообщений, намекая на время, проведенное вместе. Та отвечала утвердительно.
Дело заморозили, однако Буллока предупредили, что позднее ему могут предъявить официальное обвинение. Мужчина совершил суицид в гараже. В предсмертной записке он сообщил, что «год настоящего ада» для него закончился.
Родители возлагают вину за смерть сына на полицию Западной Мерсии, рассматривавшей дело. Мать Росса, 74-летняя Кэрол Буллок, рассказала, что обвинения навсегда изменили сына. «Росс все еще был бы жив, если бы полицейские внимательнее отнеслись к его словам», — говорит отец Буллока, 76-летний Рональд.
Родители Буллока могут подать гражданские иски против полицейских Западной Мерсии. В свою очередь полиции семье Буллок принесли соболезнования в связи с кончиной сына. Стражи порядка обратили внимание на то, что мужчину освободили без каких-либо дальнейших действий в его отношении.
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