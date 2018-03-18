Мужчина наложил на себя руки после обвинений в изнасиловании на работе

Англичанин Росс Буллок (Ross Bullock) покончил жизнь самоубийством после обвинений в изнасиловании коллеги на своем рабочем месте, пишет The Daily Mail. Как сообщает издание, вина Буллока доказана не была.

38-летний британец был задержан в 2015 году. Его на месяц заключили под стражу, несмотря на продемонстрированную им кокетливую переписку с женщиной, обвинившей его в изнасиловании. «Я надеюсь, ты хорошо провела время?», — спрашивал мужчина в одном из сообщений, намекая на время, проведенное вместе. Та отвечала утвердительно.

Дело заморозили, однако Буллока предупредили, что позднее ему могут предъявить официальное обвинение. Мужчина совершил суицид в гараже. В предсмертной записке он сообщил, что «год настоящего ада» для него закончился.

Родители возлагают вину за смерть сына на полицию Западной Мерсии, рассматривавшей дело. Мать Росса, 74-летняя Кэрол Буллок, рассказала, что обвинения навсегда изменили сына. «Росс все еще был бы жив, если бы полицейские внимательнее отнеслись к его словам», — говорит отец Буллока, 76-летний Рональд.

Родители Буллока могут подать гражданские иски против полицейских Западной Мерсии. В свою очередь полиции семье Буллок принесли соболезнования в связи с кончиной сына. Стражи порядка обратили внимание на то, что мужчину освободили без каких-либо дальнейших действий в его отношении.