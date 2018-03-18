Международные наблюдатели приятно удивлены активностью калининградских избирателей

Итальянский журналист телеканала РАИ Антонио Мегализзи отметил большой интерес россиян к участию в выборах будущего президента. Антонио посетил несколько избирательных пунктов, всего в его маршруте их 6.

Впервые журналист побывал в России совсем недавно, на молодежном фестивале в Сочи . В Калининграде Иностранного наблюдателя заинтересовало, как голосуют жители самого запада России. По своему возвращению в Италию журналист планирует опубликовать статью о своих впечатлениях.

Антонио Мегализзи, журналист: