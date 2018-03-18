Международные наблюдатели приятно удивлены активностью калининградских избирателей 

Итальянский журналист телеканала РАИ Антонио Мегализзи отметил большой интерес россиян к участию в выборах будущего президента. Антонио посетил несколько избирательных пунктов, всего в его маршруте их 6.
Впервые журналист побывал в России совсем недавно, на молодежном фестивале в Сочи. В Калининграде Иностранного наблюдателя заинтересовало, как голосуют жители самого запада России. По своему возвращению в Италию журналист планирует опубликовать статью о своих впечатлениях.
Антонио Мегализзи, журналист:
— Я счастлив увидеть заинтересованность людей. Накануне я был в Москве. Много людей не остаётся в стороне от процесса выборов. И я рад, потому что это участие людей говорит о демократии. И это и есть политика.