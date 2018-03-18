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Международные наблюдатели приятно удивлены активностью калининградских избирателей
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Международные наблюдатели приятно удивлены активностью калининградских избирателей 

Вести Калининград 5 часов назад
Фото: Вести Калининград
Итальянский журналист телеканала РАИ Антонио Мегализзи отметил большой интерес россиян к участию в выборах будущего президента. Антонио посетил несколько избирательных пунктов, всего в его маршруте их 6.
Впервые журналист побывал в России совсем недавно, на молодежном фестивале в Сочи. В Калининграде Иностранного наблюдателя заинтересовало, как голосуют жители самого запада России. По своему возвращению в Италию журналист планирует опубликовать статью о своих впечатлениях.
Антонио Мегализзи, журналист:
— Я счастлив увидеть заинтересованность людей. Накануне я был в Москве. Много людей не остаётся в стороне от процесса выборов. И я рад, потому что это участие людей говорит о демократии. И это и есть политика.
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