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В Госдуму внесен законопроект о возможности общественного наблюдения за выборами всех уровней
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В Госдуму внесен законопроект о возможности общественного наблюдения за выборами всех уровней 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РАПСИ
Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий установить возможность общественного наблюдения за выборами всех уровней. Об этом сообщила пресс-служба П. Крашенинникова.
«Внесенным сегодня законопроектом предлагается расширить полномочия Общественной палаты РФ и общественных палат субъектов РФ в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. В связи с чем появляется возможность у органов государственной власти субъектов РФ данные правовые нормы закрепить в региональном законодательстве», — говорится в сообщении.
При этом общественные палаты субъектов Федерации вправе назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего региона. «Принятие законопроекта обеспечит создание дополнительных гарантий, направленных на обеспечение большей гласности и открытости выборов всех уровней, — сказал депутат, который цитируется в сообщении.
Он отметил, по предварительным данным Общественной палаты РФ на выборах президента России 18 марта 2018 г. работали 156 тыс. наблюдателей, из которых более 146 тыс. подготовили общественные палаты. „Все они способствовали максимальной открытости выборного процесса и обеспечивали соблюдение конституционных прав граждан страны, — отметил П. Крашенинников.
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