В УИК начали подсчет бюллетеней и голосов

Салехарде после закрытия участка в ОЦНК корреспондент «КС» увидел, как вносят первые цифры в увеличенный протокол итогов голосования. Там указывается количество проголосовавших по заявлениям, число выданных и неиспользованных бюллетеней. В последнюю очередь заполнят строки об итогах голосования за каждого кандидата.

Тем временем в Новом Уренгое наш журналист наблюдал, как члены УИК 605 и 606 в третьей школе переходят к следующему этапу работы. Все началось с гашения неиспользованных бюллетеней и распломбирования урн.

Незадолго до завершения голосования председатели комиссий отметили отличную явку выборщиков: за полчаса до окончания проголосовало в среднем 90 процентов избирателей. Особенно высокой активность была в первой половине дня, что нетипично для горожан. Вполне возможно, что на ситуацию повлиял праздник народов Севера, пользующийся популярностью. Вдобавок здесь голосовало около 500 приезжих, в то время как четыре сотни местных избирателей взяли заявления и отбыли в другие регионы.

В настоящее время полным ходом идёт подсчет бюллетеней. К 23 часам планируется все отвезти в городской избирком.