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В УИК начали подсчет бюллетеней и голосов
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В УИК начали подсчет бюллетеней и голосов 

Красный Север 6 часов назад
Фото: Красный Север
В Салехарде после закрытия участка в ОЦНК корреспондент «КС» увидел, как вносят первые цифры в увеличенный протокол итогов голосования. Там указывается количество проголосовавших по заявлениям, число выданных и неиспользованных бюллетеней. В последнюю очередь заполнят строки об итогах голосования за каждого кандидата.
Тем временем в Новом Уренгое наш журналист наблюдал, как члены УИК 605 и 606 в третьей школе переходят к следующему этапу работы. Все началось с гашения неиспользованных бюллетеней и распломбирования урн.
Незадолго до завершения голосования председатели комиссий отметили отличную явку выборщиков: за полчаса до окончания проголосовало в среднем 90 процентов избирателей. Особенно высокой активность была в первой половине дня, что нетипично для горожан. Вполне возможно, что на ситуацию повлиял праздник народов Севера, пользующийся популярностью. Вдобавок здесь голосовало около 500 приезжих, в то время как четыре сотни местных избирателей взяли заявления и отбыли в другие регионы.
В настоящее время полным ходом идёт подсчет бюллетеней. К 23 часам планируется все отвезти в городской избирком.
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