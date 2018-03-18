Главное за неделю: про смерть Стивена Хокинга, колонизацию Марса и яркий макияж

Топ-3 Начнем по традиции с тройки самых важных и наиболее интересных новостей.

На этой неделе мы стали свидетелями трагического события. Умер Стивен Хокинг. Ученый скончался утром в среду. Ему было 76 лет. Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году Хокингу диагностировали хроническое заболевание центральной нервной системы — боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи предрекали ему 2–3 года жизни, но он продолжил заниматься наукой, дважды женился и отстаивал активную жизненную позицию. В 1968 году он участвовал в протестах против войны во Вьетнаме , продолжавшейся с 1964 по 1975 год. Он поддерживал стремления к ядерному разоружению и поощрял борьбу с изменениями климата. Со временем паралич Хокинга прогрессировал, лишив его возможности говорить. Оставшуюся часть жизни он провел в инвалидном кресле и общался с помощью синтезатора речи.

2. Илон Маск рассказал об основных угрозах для человечества и почему колонизация Марса спасет наш вид.

11 марта Илон Маск неожиданно появился на фестивале South by Southwest (SXSW), который проходит в городе Остин, штат Техас, США . Он представил фильм, который сняли создатели «Мира Дикого запада» о запуске Falcon Heavy. Вместе с тем он рассказал о перспективах человечества в случае Третьей мировой войны: «Если начнется Третья мировая война, мы должны сохранить часть людей для того, чтобы скорее пережить темные времена и возродить цивилизацию. Необходимо как можно быстрее основать самодостаточную колонию на Марсе, так как она далеко от Земли и шансов на выживание у нее [в случае войны] гораздо больше».

Выступление Маска в Международном конгрессе астронавтики / ©Guardian News

3. Исследование: женщины с ярким макияжем не воспринимаются окружающими как лидеры

Исследование, проведенное доктором Кристофером Уоткинсом с кафедры психологии Абертейского университета, показало, что количество макияжа, которое женщина наносит на свое лицо, прямо влияет на восприятие ее лидерских способностей. Участникам исследования было предложено просмотреть серию фотографий одной и той же женщины с различными вариантами макияжа и без него. Было обнаружено, что и мужчины и женщины не воспринимают как лидера женщин с большим количеством косметики на лице.

С миру по нитке

Конечно, были на уходящей неделе другие новости, которые также заслуживают внимания.

— Ученый из Бингемтонского университета Исаак Вагефи проанализировал анкеты студентов и узнал, какие люди более зависимы от социальных сетей и что служит этому причиной. Анкеты создавались с прицелом на построение пятифакторной модели респондента. Эта модель включает в себя пять качеств человека: экстроверсию, открытость новому опыту, невротизм, добросовестность и покладистость. На основе полученных данных Вагефи сделал вывод, что последние три черты чаще всего появляются у людей, проводящих много времени в соцсетях.

Исаак Вагефи / ©Binghamton University, State University of New York

— По результатам многолетнего исследования состояния здоровья астронавтов-близнецов NASA ученые пришли к выводу, что продолжительные космические полеты отрицательно влияют на организм человека. Это понимание особенно важно сейчас, в связи с подготовкой пилотируемого полета к Марсу.

— В мозге ирландца образовалась заполненная воздухом полость. Проведенная магнитно-резонансная томография показала образовавшуюся в передней части черепа заполненную воздухом полость, которая достигала 9 см в поперечнике. Подобное явление называют «пневматоцеле»: оно может наблюдаться после травм, инфекций или хирургических операций.

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— Исследователи пришли к выводу, что вне зависимости от величины все галактики двигаются с разной скоростью, но совершают один полный оборот за равный промежуток времени.

— Специалисты заявили, что интеллект на 50–80% передается по наследству. Всего шотландские ученые нашли более 500 генов, отвечающих за умственные способности, проведя крупнейшее исследование в данной области. Авторы исследования обеспокоены моральной стороной своего открытия, которое, по сути, позволяет «моделировать» будущего ребенка на генном уровне.

— Международный коллектив исследователей не выявил отличий между пастами, которые якобы «защищают от эрозии эмали», «укрепляют эмаль» или «снижают чувствительность зубов», от контрольной пасты. Более того, оказалось, что все пасты одинаково абразивны и ни одна не может обратить истирание эмали.

Уменьшение площади эмали после пяти циклов чистки зубов пятью зубными пастами. Нижний график — для чистки без пасты в присутствии искусственной слюны. João-Souza et al. Scientific Reports.

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Что будет, если скорость вращения Земли увеличится / ©naked-science.ru Спасибо за внимание! Оставайтесь с нами. И не забывайте, что вы можете в любое время оформить подписку на нашу еженедельную рассылку.