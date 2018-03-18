Временные мобильные пункты для голосования были оборудованы в аэропорту Храброво и Южном вокзале

Там граждане могут оставить свой голос впервые. Всего сегодня на Южном вокзале ожидают 167 избирателей. Это те, кто подал заявление на голосование по месту нахождения. Однако голосующих может быть и больше. Сегодня туда приходят и те, кто получил специальные открепительные листы с маркой. В основном это жители других регионов страны или те, кто прописан не в Калининградской области . Одна из таких Виктория Санниева. Она в октябре прошлого года приехала в Калининград из Челябинска . Девушка признаётся, что влюбилась в город с первого взгляда, решила остаться. Голосует Виктория на Южном вокзале, потому что он находится рядом с работой.

Виктория Санниева:

— Гражданский долг не позволяет не прийти. Я не понимаю таких людей, которые говоря: «От меня ничего не зависит». И не видят смысла идти, я считаю, что что-то всё равно зависит.

А Андрей Зубцов приехал в город накануне из Волгограда на футбольный матч любимой команды. Сегодня мужчина отправляется домой на поезде, поэтому проголосовать решил прямо перед поездом на Южном вокзале. От кандидата, за которого он отдал свой голос, мужчина ожидает одного.

Андрей Зубцов, житель Волгограда:

— Жду, что оправдает наши ожидания, улучшит жизнь нашей страны и всех её жителей. Мы всегда ходим на выборы. Это же будущее страны.