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Жители Молжаниновского пообщаются с главой управы 21 марта
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Жители Молжаниновского пообщаются с главой управы 21 марта 

Управа района Молжаниновский города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В среду, 21 марта, состоится традиционная встреча главы управы района Молжаниновский Артура Силиверстова с жителями. Наповестку дня вынесут вопрос о подготовке кпроведению общегородских благоустроительных работ по приведению впорядок территории района в весенний период.
— На встрече будет глава управы, его заместители, а также руководители районных организаций и служб. После небольшого доклада представители районной власти ответят на все вопросы, интересующие жителей, — отметили в управе района Молжаниновский.
На большинство вопросов жители получат ответы в ходе встречи. Сложные случаи будут взяты на контроль, а заявители получат ответ в письменном виде.
На этот раз встреча пройдет в актовом зале «Школы Перспектива» по адресу улица Синявинская, 11А. Встреча начнется в 19.00. Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)
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