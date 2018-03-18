Столичные эксперты усмотрели нарушение в челябинских прозрачных урнах 

Глава постоянной комиссии по общественному контролю Совета по правам человека Иван Засурский побывал сегодня на нескольких избирательных участках.
— Скучно работать, мало нарушений, — так охарактеризовал сегодняшний день в Челябинске представитель СПЧ.
Но некоторые вещи его впечатлили. Столичный гость побывал на вокзале, где голосовали пассажиры и бомжи. 100 человек не смогли оставить свои голоса, потому что у них не оказалось открепительных удостоверений.
— Они думали, что раз находятся в пути, то можно зайти на вокзал с паспортом и проголосовать. Заранее звонили на горячую линию, но не поняли всей процедуры. Новые правила, порядок оформления через госуслуги и МФЦ — ещё не все знают, надо учить, — вынес вердикт Засурский.
Ещё он обратил внимание на прозрачные урны. По его словам, это может считаться нарушением, поскольку видно бюллетени.
— Боролись за открытость, чтобы не было вбросов, а на деле вон как, — подчеркнул Иван Засурский.
В прозрачных урнах московский гость усмотрел нарушение
Председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас сообщил, что поступило несколько десятков обращений, но жалоб было меньше, чем раньше.
В Челябинской области рекордные показатели по явке (свыше 70%) выдали три района — Нагайбакский, Уйский и Октябрьский. В Челябинске Центральный район «дожал» показатели (57,03%) и опередил Тракторозаводский район (56,41%). Явка в Ленинском районе составила 58,39%, в Курчатовском 58,61%, в Калининском 58,85. Лидерские позиции по числу проголосовавших удержал Металлургический район — там явка оказалась 59,61%.
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