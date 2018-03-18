Столичные эксперты усмотрели нарушение в челябинских прозрачных урнах

— Скучно работать, мало нарушений, — так охарактеризовал сегодняшний день в Челябинске представитель СПЧ.

Но некоторые вещи его впечатлили. Столичный гость побывал на вокзале, где голосовали пассажиры и бомжи. 100 человек не смогли оставить свои голоса, потому что у них не оказалось открепительных удостоверений.

— Они думали, что раз находятся в пути, то можно зайти на вокзал с паспортом и проголосовать. Заранее звонили на горячую линию, но не поняли всей процедуры. Новые правила, порядок оформления через госуслуги и МФЦ — ещё не все знают, надо учить, — вынес вердикт Засурский.

Ещё он обратил внимание на прозрачные урны. По его словам, это может считаться нарушением, поскольку видно бюллетени.

— Боролись за открытость, чтобы не было вбросов, а на деле вон как, — подчеркнул Иван Засурский.

В прозрачных урнах московский гость усмотрел нарушение

Председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас сообщил, что поступило несколько десятков обращений, но жалоб было меньше, чем раньше.

Челябинской области рекордные показатели по явке (свыше 70%) выдали три района — Нагайбакский, Уйский и Октябрьский. В Челябинске Центральный район «дожал» показатели (57,03%) и опередил Тракторозаводский район (56,41%). Явка в Ленинском районе составила 58,39%, в Курчатовском 58,61%, в Калининском 58,85. Лидерские позиции по числу проголосовавших удержал Металлургический район — там явка оказалась 59,61%.

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