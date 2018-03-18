Калининградцы смогли проголосовать и на дому

Проголосовать можно было и на дому, такая возможность была у тех, кто по состоянию здоровья не смог прийти на избирательный участок лично. До 14 часов можно было сделать заявление в избирательную комиссию. И до 18 часов ждать дома членов избирательной комиссии с урной для голосования. Таких гостей у себя встречали несколько тысяч человек. В том числе и супруги Цветновы.

— Ой, вы знаете, всё так хорошо. Очень рада, такие приветливые все, такие внимательные, все рассказывают. И голосуем мы всегда с удовольствием.

Вячеслав Цветнов, житель Калининграда:

— Организованно хорошо. И мы очень довольны, что по нашей просьбе, по нашей заявке пришли. И мы проголосовали. Из-за того, что мы не очень-то подвижные стали, вот из-за этого и проголосовали дома.