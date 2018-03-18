«У нас такого нет»: наблюдатель из жаркой Коста-Рики о возможности голосовать на дому 

Президент палаты по торговле и туризму «Коста-Рика — Россия» Эрнесто Хименес рассказал о своих впечатлениях от посещения избирательных участков в Самарской области.
Коста-риканец (слева) хорошо говорит по-русски
Он присутствовал на открытии одного участка в 8:00.
—Пообщался с избирателями, попил кофе и ваш вкусный чай. Процесс проведения выборов в России и Коста-Рике во много схож. Все стремятся, чтобы процесс был открытым, прозрачным. Я честно признаюсь, что у вас эта процедура устроена лучше. Меня впечатлил тот момент, что если человек не может прийти на участок, то он сможет проголосовать дома, к нему придут. Не все страны такую практику имеют. По крайней мере, не в Латинской Америке, — сказал Эрнесто Хименес.
Он сообщил, что планирует приехать в Самару 17 июня, когда национальная сборная Коста-Рики сразится с командой Сербии. В Самаре господин Хименес планирует организовать «Дом Коста-Рики», все посетители которого смогут познакомиться с традициями Коста-Рики.
Эрнесто Хименес прибыл в Самару в качестве наблюдателя за выборами президента России.
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