В Общественной палате Башкортостана назвали фейками новости про вбросы на выборах

В пресс-центре в Уфе представители Общественной палаты провели брифинг по итогам прошедшего дня выборов Президента России в республике. По словам общественников, каждое заявление о возможном вбросе оперативно рассматривалось.

Председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина рассказала о работе общественных наблюдателей в течение всего рабочего дня. Представители палаты держали контакт со всеми районами, информация поступала в большом количестве. Заявлений было много, общественные наблюдатели проверяли каждое и убедились: информация не соответствовала действительности.

Помимо всего прочего член ОП РБ Олег Галин рассказал о проверке фейковых новостей, которые появлялись в течение дня в некоторых СМИ. Галин заметил, что общественные наблюдатели сработали очень грамотно, все происходящее фиксировалось в режиме реального времени. В результате проверки информации ни одна из фейковых новостей не подтвердилась.

Фото: Интернет.