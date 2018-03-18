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В Общественной палате Башкортостана назвали фейками новости про вбросы на выборах
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В Общественной палате Башкортостана назвали фейками новости про вбросы на выборах 

Башкирское спутниковое телевидение 5 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
В пресс-центре в Уфе представители Общественной палаты провели брифинг по итогам прошедшего дня выборов Президента России в республике. По словам общественников, каждое заявление о возможном вбросе оперативно рассматривалось.
Председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина рассказала о работе общественных наблюдателей в течение всего рабочего дня. Представители палаты держали контакт со всеми районами, информация поступала в большом количестве. Заявлений было много, общественные наблюдатели проверяли каждое и убедились: информация не соответствовала действительности.
Помимо всего прочего член ОП РБ Олег Галин рассказал о проверке фейковых новостей, которые появлялись в течение дня в некоторых СМИ. Галин заметил, что общественные наблюдатели сработали очень грамотно, все происходящее фиксировалось в режиме реального времени. В результате проверки информации ни одна из фейковых новостей не подтвердилась.
Фото: Интернет.
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