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Алексей Дегтев: «Выборы прошли на высочайшем уровне организации»
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Алексей Дегтев: «Выборы прошли на высочайшем уровне организации» 

Волга Ньюс 5 часов назад
Фото: Волга Ньюс
«По имеющейся у меня информации, полученной от председателей УИК и ТИК, избирательных комиссий и правоохранительных органов, никаких нарушений не зафиксировано, — отметил Алексей Дегтев. — Общаясь с наблюдателями, я сделал вывод, что большинство замечаний носило технический характер. Скажем, к регистрационному столу выстраивалась большая очередь. Но это было связано не Председатель гордумы Самары Алексей Дегтев считает, что выборы президента РФ прошли на высочайшем организационном уровне.с нарушениями, а с большим желанием людей проголосовать. Возможно, эта очередь кому-то и мешала наблюдать, но, наверное, можно было сменить точку наблюдения.
Отмечу хорошую подготовку при организации охраны пунктов голосования. На каждой УИК были установлены металлодетекторы, дежурили сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Порадовало, что на избирательных участках было много молодежи. Причем приходили не только студенты, но и молодые семьи с детьми.
Даже погодные условия в первой половине дня не испугали избирателей. Несмотря на выходной день, несмотря на свой профессиональный праздник, работники ЖКХ не подвели».
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