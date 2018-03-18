Алексей Дегтев: «Выборы прошли на высочайшем уровне организации»

«По имеющейся у меня информации, полученной от председателей УИК и ТИК, избирательных комиссий и правоохранительных органов , никаких нарушений не зафиксировано, — отметил Алексей Дегтев . — Общаясь с наблюдателями, я сделал вывод, что большинство замечаний носило технический характер. Скажем, к регистрационному столу выстраивалась большая очередь. Но это было связано не Председатель гордумы Самары Алексей Дегтев считает, что выборы президента РФ прошли на высочайшем организационном уровне.с нарушениями, а с большим желанием людей проголосовать. Возможно, эта очередь кому-то и мешала наблюдать, но, наверное, можно было сменить точку наблюдения.

Отмечу хорошую подготовку при организации охраны пунктов голосования. На каждой УИК были установлены металлодетекторы, дежурили сотрудники правоохранительных органов и МЧС . Порадовало, что на избирательных участках было много молодежи. Причем приходили не только студенты, но и молодые семьи с детьми.

Даже погодные условия в первой половине дня не испугали избирателей. Несмотря на выходной день, несмотря на свой профессиональный праздник, работники ЖКХ не подвели».