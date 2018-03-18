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#Голосовач52: 17 креативных фотографий с избирательных участков
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#Голосовач52: 17 креативных фотографий с избирательных участков 

nn.ru 5 часов назад
Чтобы присоединиться к флэшмобу, необходимо было на избирательном участке сфотографироваться в специальной фоторамке. Затем фото нужно опубликовать в социальных сетях Instagram или Вконтакте, проставив хештег #голосовач52 и хештег своего города (#нижнийновгород, #дзержинск или #лысково). Фото автоматически появится на сайте golosovach52.ru, в галерее которого его можно найти через поиск (нужно ввести свое имя или ник). Далее нужно поделиться публикацией с друзьями и призвать их голосовать за себя.
Загружать фотографию и голосовать можно будет еще два дня.
25 марта жюри определит победителей, а в конце марта самые творческие и активные жители региона получат крутые призы. Это гаджеты последнего поколения, скутер в Дзержинске и автомобиль Lada Xray в Нижнем Новгороде.
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