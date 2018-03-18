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Новый этап работы Ситуационного центра: наблюдение за подсчетом голосов
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Новый этап работы Ситуационного центра: наблюдение за подсчетом голосов 

Волга Ньюс 5 часов назад
Фото: Волга Ньюс
«Процедура подсчета голосов идет следующим образом, — рассказывает член избирательной комиссии Самарской области Оксана Круглова. — Первое, что делает избирательная комиссия, это гасит неиспользованные избирательные бюллетени. После гашения начинается работа со списком. Затем вскрывают переносные ящики, потом стационарные.
После этого происходит сортировка избирательных бюллетеней путем оглашения и представления для визуального ознакомления всем присутствующим и на камеру. На некоторых участках эта процедура была нарушена, так как всё происходило не последовательно, а одновременно.
Также поступали сообщения, которые затем были опровергнуты, продолжает Оксана Круглова. — Например, были замечания при использовании КОИБов. Для КОИБов используется немного другая процедура.
Там при окончании процедуры голосования вскрываются переносные ящики, и КОИБы переводятся в переносной режим: туда засовываются бюллетени из переносного ящика. И КОИБ всё сам считает. А потом все бюллетени просто упаковываются в мешки, бюллетени не надо раскладывать отдельно по пачкам. И наблюдатели подумали, что это нарушение. Но это не так».
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