Эксперты: на выборах в Удмуртии наблюдается высокая активность молодежи

Ижевск. Удмуртия . Эксперты и политологи отметили на выборах в Удмуртии высокую активность молодежи. По мнению начальника управления по работе с молодежью медицинской академии Александра Балицкого, пришло понимание того, что от голосования зависит не только наше будущее, но и настоящее.

«Судя по тому, как пришли студенты на выборы в этот раз, цифра, действительно выше. Совершенно очевидно, что молодежь удалось немножечко поднять. Поменять вот этот подход от того, что это наше будущее, понимание что это наше настоящее», — отметил Балицкий.

По итогам мониторинга соцсетей и материалов, которые появлялись на сайтах, наибольший интерес у пользователей вызывали о том, как в выборах принимали участие избиратели, которым исполнилось 18 лет.

«То, что эти новости были на первом месте, на мой взгляд, говорит о том, что те люди, о которых говорят наши коллеги активные, молодые. Они все-таки в республике сейчас превалируют и мы говорим о выборах, которые не только были ориентированы на людей старшего возраста, но и в том числе на молодых людей», — сообщила журналистам главный редактор медиагруппы «Центр».

На втором мете оказались материалы о реакции реакция на явку. И на третьем месте — новости о голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды».

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