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Глава Мосгоризбиркома объяснил массовый подвоз рабочих на участок
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Глава Мосгоризбиркома объяснил массовый подвоз рабочих на участок 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов объяснил массовый подвоз сотрудников компании «Домстрой» на избирательный участок в центре столицы, жалоб по этому поводу в комиссию не поступало.
Ранее в ходе видеомоста Мосгоризбиркома с ЦИК один из журналистов задал вопрос об организованном массовом подвозе сотрудников одной из компаний к избирательному участку в Басманном районе, несмотря на то, что место их работы расположено в 14 километрах от участка на Живописной улице. Рабочим, по словам журналиста, обещали отгул. Председатель горизбиркома пообещал проверить информацию.
"Оказывается, кроме «Донстроя» (о котором сообщил журналист — ред.), в Москве еще есть организация «Домстрой», которая, естественно, находится не на Живописной улице, а в том же районе Бауманской. Речь идет о 19 сотрудниках этой организации, которых действительно на микроавтобусе подвозили к избирательному участку, но не на сам участок, потому что там одностороннее движение, а до перекрестка. Ни одной жалобы ни от наблюдателей, ни от членов комиссии на организацию голосования не было", — сказал Горбунов.
По его словам, общее количество прикрепленных избирателей к этому участку — более 400 человек.
"По поводу отгулов. В соответствии с Гражданском кодексом любой работник, работающий в выходной, имеет право на выбор или получить оплату в двойном размере, или получить отгул — это дело каждого", — сказал Горбунов.
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