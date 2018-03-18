В Ялту отправится вологжанка, выигравшая тур на концерте «Сборной Союза» на площади Революции в Вологде

Купон на участие в лотерее Лариса Тороп получила на счетном участке проекта «Городская среда» на Пошехонском шоссе. Купоном воспользовалась на площади Революции, сюда она вместе с подругой пришла на концерт «Сборной Союза».

«Волонтеры подсказали, что в купон нужно вписать свои данные и телефон, после заполнения я опустила купон в лототрон. Победа в лотерее — очень неожиданный и волнительный подарок. В Крыму я уже была, в Судаке , но еще во времена Советского Союза, когда Крым входил в состав Украины . Мне там очень понравилось, и теперь я вновь туда отправлюсь, но уже в Ялту, хочу посмотреть Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец», — рассказала победительница лотереи, вологжанка Лариса Тороп.

Обменять сертификат на путевку вологжанка сможет в одной из туристических фирм Вологды. В путешествие планирует отправиться в отпуске, в бархатный сезон, ближе к дате своего дня рождения.

Напомним, концерт легендарной вологодской группы «Сборная Союза» в честь годовщины присоединения Крыма к России и в поддержку избирательной кампании начался в 16.00 на главной городской площади областной столицы. Артисты выступили с программой «Русских не победить» и исполнили любимые вологжанами хиты.

Под песню «Вологжаночки» на сцену приглашали самых активных и веселых вологодских девушек и женщин. Исполнили песни, посвященные России и россиянам, прозвучали хиты о любви, весне и о жизни. В подарок вологжанам артисты раздали 1,5 тысячи дисков со своими хитами — обменяли их на купоны, полученные на счетных участках. Завершилась концертная программа красочным фейерверком.