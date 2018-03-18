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В Ялту отправится вологжанка, выигравшая тур на концерте «Сборной Союза» на площади Революции в Вологде
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В Ялту отправится вологжанка, выигравшая тур на концерте «Сборной Союза» на площади Революции в Вологде 

Вологда.рф 5 часов назад
Фото: Вологда.рф
Лариса Тороп стала победительницей розыгрыша туристической поездки в Крым стоимостью 40 тысяч рублей. Счастливый для вологжанки билетик вытащила актриса и общественный деятель Мария Кожевникова, награду вручил Мэр Вологды Сергей Воропанов на сцене.
Купон на участие в лотерее Лариса Тороп получила на счетном участке проекта «Городская среда» на Пошехонском шоссе. Купоном воспользовалась на площади Революции, сюда она вместе с подругой пришла на концерт «Сборной Союза».
«Волонтеры подсказали, что в купон нужно вписать свои данные и телефон, после заполнения я опустила купон в лототрон. Победа в лотерее — очень неожиданный и волнительный подарок. В Крыму я уже была, в Судаке, но еще во времена Советского Союза, когда Крым входил в состав Украины. Мне там очень понравилось, и теперь я вновь туда отправлюсь, но уже в Ялту, хочу посмотреть Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец», — рассказала победительница лотереи, вологжанка Лариса Тороп.
Обменять сертификат на путевку вологжанка сможет в одной из туристических фирм Вологды. В путешествие планирует отправиться в отпуске, в бархатный сезон, ближе к дате своего дня рождения.
Напомним, концерт легендарной вологодской группы «Сборная Союза» в честь годовщины присоединения Крыма к России и в поддержку избирательной кампании начался в 16.00 на главной городской площади областной столицы. Артисты выступили с программой «Русских не победить» и исполнили любимые вологжанами хиты.
Под песню «Вологжаночки» на сцену приглашали самых активных и веселых вологодских девушек и женщин. Исполнили песни, посвященные России и россиянам, прозвучали хиты о любви, весне и о жизни. В подарок вологжанам артисты раздали 1,5 тысячи дисков со своими хитами — обменяли их на купоны, полученные на счетных участках. Завершилась концертная программа красочным фейерверком.
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