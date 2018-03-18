В Санкт-Петербурге умер политолог Валерий Островский

"Валерий Петрович Островский скончался вчера. Последнее время он работал обозревателем газеты «Петербургский дневник»… Он работал буквально до последних дней, только на прошлой неделе оказался в больнице", — сказал он.

Смирнов назвал уход из жизни политолога Островского большой потерей.

"Для нас это большая потеря. Мы всегда относились к нему, как к корифею ленинградской школы журналистики. Благодаря тому, что у него был большой опыт в исторических и политологических науках, его материалы всегда были интересными с точки зрения того, что он проводил параллели с разными историческими событиями", — сказал главред.

Он сообщил, что гражданская панихида состоится 20 марта в Покровской больнице.

По информации издания «Петербургский дневник», Валерий Островский родился 30 января 1947 года в Ленинграде, окончил исторический факультет ЛГПИ. С 1973 по 2005 годы работал на историческом факультете ЛГПИ (РГПУ имени А. Герцена). В 1994-1998 годах был депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга. С 2005 года — доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, с 2012 года — доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ.