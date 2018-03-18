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Андрей Малахов показал семейный снимок
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Андрей Малахов показал семейный снимок 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня, 18 марта, проходят выборы президента Российской Федерации. Артисты один за другим делятся снимками с избирательных участков и призывают своих поклонников тоже отдать голос за одного из кандидатов.
Андрей Малахов отправился на избирательный участок в районе Арбата со своей супругой и сыном. Снимком с прогулки поделился сам телеведущий. Счастливые родители позируют с коляской: Андрей тепло укутан в пальто, шапку и шарф, а вот Наталья не бережет себя, считают пользователи, гуляя в -10 градусов без головного убора.
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Наследник звездной пары Александр родился в ноябре прошлого года, но телеведущий до сих пор не показывал его лица поклонникам. А вот имя малышу выбирали всей страной в эфире программы телеканала Россия 1. Телеведущий предложил зрителям проголосовать за одно из имен — Николай (так звали отца Андрея Малахова) или Александр, в честь великого русского правителя, сражавшегося на реке Неве. Выбор был сделан в пользу последнего варианта.
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