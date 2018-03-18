Андрей Малахов показал семейный снимок

Сегодня, 18 марта, проходят выборы президента Российской Федерации. Артисты один за другим делятся снимками с избирательных участков и призывают своих поклонников тоже отдать голос за одного из кандидатов.

Андрей Малахов отправился на избирательный участок в районе Арбата со своей супругой и сыном. Снимком с прогулки поделился сам телеведущий. Счастливые родители позируют с коляской: Андрей тепло укутан в пальто, шапку и шарф, а вот Наталья не бережет себя, считают пользователи, гуляя в -10 градусов без головного убора.

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