Ещё
И даже сейчас еще не поздно присоединиться к марафону проекта «Живём на Севере»!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

И даже сейчас еще не поздно присоединиться к марафону проекта «Живём на Севере»! 

Красный Север 6 часов назад
Фото: Красный Север
Правда, при условии, что вы нашли-таки мишек на избирательных участках и сфотографировались с ними.
Это был самое короткое по времени исполнения задание: сделать селфи на участке в воскресенье и выложить его до вечера понедельника. Всем участникам этого этапа будут вручены сувениры.
Остальные задания можно выполнить в расслабленном режиме:
— сфотографировать любимую книжку;
— найти и показать самую высокую цену в магазине;
— снять памятник или любой другой примечательный элемент городской среды.
Каждую фотографию следует сопроводить хэштегом #МарафонЖивем.
Пятое задание ожидается в грядущую пятницу. И в следующий понедельник — уже через неделю! — марафон будет закончен, а победители получат призы.
Красный Север: последние новости
Медиапространство Ямала формируют в Ноябрьске ЛУКОЙЛ продолжит обустраивать ямальские поселки У молодёжи Ноябрьска осталось два часа, чтобы взять флаер на пати с Дюшей Метелкиным и актёром из «Физрука»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве178
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина275
Путин получил первое поздравление с победой на выборах51
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине32
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение