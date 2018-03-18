И даже сейчас еще не поздно присоединиться к марафону проекта «Живём на Севере»! 

Правда, при условии, что вы нашли-таки мишек на избирательных участках и сфотографировались с ними.
Это был самое короткое по времени исполнения задание: сделать селфи на участке в воскресенье и выложить его до вечера понедельника. Всем участникам этого этапа будут вручены сувениры.
Остальные задания можно выполнить в расслабленном режиме:
— сфотографировать любимую книжку;
— найти и показать самую высокую цену в магазине;
— снять памятник или любой другой примечательный элемент городской среды.
Каждую фотографию следует сопроводить хэштегом #МарафонЖивем.
Пятое задание ожидается в грядущую пятницу. И в следующий понедельник — уже через неделю! — марафон будет закончен, а победители получат призы.