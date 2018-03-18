На выборах возникли большие очереди на одном из участков в Путилкове

В подмосковном Путилкове возникла ситуация с большими очередями на участке №3816. Пик пришелся на интервал с 8:00 до 10:00 утра.

В Территориальной избирательной комиссии (ТИК) объяснили явление тем, что более тысячи человек выбрали участок в Путилкове на портале госуслуг, однако информация об этом не была передана вовремя.

Это достаточно динамично развивающаяся территория, где в новых домах прописываются люди. И, возможно, произошла некая накладка через регистрирующие службы, и они своевременно не подали те списки, которые были там прописаны

— Константин Шагимуратов.

В ТИК заверили, что члены местной участковой комиссии весь день работают без перерывов, чтобы максимально сократить для избирателей время ожидания и обеспечить всех бюллетенями.