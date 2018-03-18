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На выборах возникли большие очереди на одном из участков в Путилкове
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На выборах возникли большие очереди на одном из участков в Путилкове 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
В подмосковном Путилкове возникла ситуация с большими очередями на участке №3816. Пик пришелся на интервал с 8:00 до 10:00 утра.
В Территориальной избирательной комиссии (ТИК) объяснили явление тем, что более тысячи человек выбрали участок в Путилкове на портале госуслуг, однако информация об этом не была передана вовремя.
Это достаточно динамично развивающаяся территория, где в новых домах прописываются люди. И, возможно, произошла некая накладка через регистрирующие службы, и они своевременно не подали те списки, которые были там прописаны
— Константин Шагимуратов.
В ТИК заверили, что члены местной участковой комиссии весь день работают без перерывов, чтобы максимально сократить для избирателей время ожидания и обеспечить всех бюллетенями.
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