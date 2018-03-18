Глава прикамского избиркома рассказал о нарушениях и вбросах на выборах

Председатель краевого избиркома Игорь Вагин рассказал об обращениях жителей и жалобах, которые поступили в ходе голосования на выборах Президента России.

«В основном, к нам поступали обращения от граждан. Чаще всего жители звонили и спрашивали, как можно проголосовать, уточняли адрес своего участка. То есть наша юридическая комиссия, по сути, оказывала консультационные услуги. В целом, выборы прошли спокойно. Официально нам поступили четыре жалобы, мы их сейчас рассматриваем. Но никакого влияния на итоги голосования они не оказали. Думаю, что уже 19 марта примем по ним решение», — рассказал Игорь Вагин.

Также он прокомментировал самые нашумевшие и спорные ситуации, возникшие во время выборов. Так, голосовавшим в авиатехникуме студентам выдавали талоны на чай и булочку.

«Да, информация о том, что в авиатехникуме студентам выдавали талончики на питание, подтвердилась. Но это происходило не на избирательном участке, а в помещении, где находится участок. Юридически это не является нарушением. Но всё равно, как только такая информация поступила, мы сразу же среагировали, и выдачу талонов в авиатехникуме прекратили», — добавил Игорь Вагин.

Также сейчас в избиркоме изучают видео с одного из участков, расположенных в лицее №8 в Индустриальном районе. Поступила информация, что там якобы был вброс бюллетеней.

«Изучаем информацию: у нас есть видео, на котором что-то происходит. Но ничего критичного на нём не видим. Там точно не было вброса пачки бюллетеней. Подошёл некий гражданин, сунул в урну две бумажки. Пытаемся понять, что это было. Как вариант: там застрял бюллетень, который перед этим в урну бросил предыдущий избиратель», — пояснил Игорь Вагин.

Отметим, что на одном из порталов Лысьвы ещё днём 18 марта появлялась информация, что мог быть вброс на одном из участков в центре города. В краевой избирком эти сведения не поступали, но их обещали проверить.

«Не исключаю, это просто фейк. Кстати, мы много фиксируем сведений о якобы имевшихся нарушениях на сайте «Голоса». Но в 95% случаев размещённая там информация не подтверждается, хотя на её проверку тратим много сил и ресурсов».