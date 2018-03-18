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Более 18 000 нижегородцев приняли участие во флешмобе «Голосовач»
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Более 18 000 нижегородцев приняли участие во флешмобе «Голосовач» 

Нижегородская правда 6 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Более 18 000 нижегородцев приняли участие во флешмобе «Голосовач»Одним из первых к акции присоединился глава региона Глеб Никитин, а сейчас уже зафиксировано более пяти тысяч фото с хештегом #голосовач52. Всего же, по данным, поступающим от волонтеров, фото в специальной фоторамке сделали более 18 тысяч нижегородцев. В фонде «Стратегия Нижний», выступившем организатором акции, отмечают, что для премодерации поступающих фотографий привлечены несколько десятков модераторов.
Поступают звонки и на горячую линию — не все нижегородцы могут найти свои снимки на сайте акции golosovach52.ru. Обратившимся объясняют: если фото не найдено, нужно попробовать загрузить его самостоятельно через специальную форму. Чаще всего проблема заключается в том, что желающие принять участие во флешмобе неправильно поставили хештеги: забыли значок # или добавили лишний пробел.
Напомним, что правила участия в акции «Голосовач» довольно просты. Нужно прийти на избирательный участок и сфотографироваться в специальной фоторамке. Креатив только приветствуется. Затем фото нужно опубликовать в социальных сетях Instagram или Вконтакте, проставив хештег #голосовач52 и хештег своего города #нижнийновгород, #дзержинск или #лысково. Фото автоматически появится на сайте golosovach52.ru, в галерее которого его можно найти через поиск (нужно ввести свое имя или ник). Далее нужно поделиться публикацией с друзьями и призвать их голосовать за себя.
Загружать фотографию и голосовать можно будет еще два дня. Уже 25 марта жюри определит победителей, а в конце марта самые творческие и активные жители региона получат крутые призы. Это гаджеты последнего поколения, скутер в Дзержинске, и автомобильLada Xray в Нижнем Новгороде.
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