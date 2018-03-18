Международный наблюдатель Штефан Карнер: «Избирательный процесс организован корректно и эффективно»

Однако наблюдатель из Австрии не скрывает, что Вологда интересна ему и с точки зрения культуры и природы.

«Я ехал за хорошей русской зимой — и у меня это получилось! Мороз, синее небо, доброжелательные люди — все, как я хотел. Кроме того, я историк и наблюдал, как проходят выборы в разных точках Вологды — и в городе, и в районе. Там, где я был, голосование проходило очень корректно. Очень хорошая организация. Но есть одна вещь, которой у нас в Германии нет. Люди могут прийти и написать, чего они хотят, чего они требуют. А значит, есть возможность контакта между официальными лицами и простыми жителями», — отметил международный наблюдатель, профессор австрийского университета г. Грац Штефан Карнер.

Штефан Карнер отметил, что в Австрии выборы проходят более строго. А в России День голосования — это своего рода праздник. В одной их деревень международный наблюдатель послушал, например, хоровое пение и остался доволен.

Положительную оценку получили и дополнительные услуги, которыми могут воспользоваться избиратели на участке. В частности, на базе УИК № 269 жителям областной столицы предлагали юридическую помощь по интересующим их вопросам.

Напомним, всего в областной столице за ходом выборов следят 800 человек: это общественные наблюдатели, представители партий и кандидатов. Это залог честных и легитимных выборов. Голосование в Вологде идет на 141 избирательном участке. Явка на 19.00 составила 60,68%.