Пациенты Истринской больницы проголосовали, не отходя от места

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации максимально позаботилась о тех, кто не смог прийти на выборы из‐за болезни. Так, во всех больницах побывали представители избиркома вместе с наблюдателями.

Также право голоса предоставили иностранным гражданам, у которых на руках были открепительные удостоверения. В Истринской городской клинической больнице рассказали, что списки формировались с начала марта. Кроме того, учитывались и графики работы медперсонала.

Главный врач больницы Владимир Краснов лично встречал делегацию из Центризбиркома и провел во все отделения.

Все, кто здесь находятся, у кого есть паспорта, все с удовольствием голосуют и стараются отдать свой голос. На сегодняшний день по предварительным данным проголосованных будет порядка

150-ти пациентов и плюс сотрудники, которые находятся на рабочих местах

— Владимир Краснов, главный врач Истринской районной клинической больницы.