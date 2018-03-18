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Пациенты Истринской больницы проголосовали, не отходя от места
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Пациенты Истринской больницы проголосовали, не отходя от места 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации максимально позаботилась о тех, кто не смог прийти на выборы из‐за болезни. Так, во всех больницах побывали представители избиркома вместе с наблюдателями.
Также право голоса предоставили иностранным гражданам, у которых на руках были открепительные удостоверения. В Истринской городской клинической больнице рассказали, что списки формировались с начала марта. Кроме того, учитывались и графики работы медперсонала.
Главный врач больницы Владимир Краснов лично встречал делегацию из Центризбиркома и провел во все отделения.
Все, кто здесь находятся, у кого есть паспорта, все с удовольствием голосуют и стараются отдать свой голос. На сегодняшний день по предварительным данным проголосованных будет порядка
150-ти  пациентов и плюс сотрудники, которые находятся на рабочих местах
— Владимир Краснов, главный врач Истринской районной клинической больницы.
Ранее «360» писал, что советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева отдала свой голос на выборах президента России.
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