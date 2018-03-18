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Сергей Обертас: ждем итогов голосования на Южном Урале завтра
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Сергей Обертас: ждем итогов голосования на Южном Урале завтра 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По итогам работы избирательных участков Челябинской области на 20 часов явка подсчитывается не будет. Члены комиссий сразу приступают к поведению результатов, проверяя и раскладывая бюллетени по восьми стопкам в соответствии с количеством кандидатов в президенты России. После того, как все голоса будут подсчитаны, председатели комиссий подпишут протоколы на современных бланках с QR-кодированием и начнут привозить их в территориальные избиркома, а оттуда — в областную комиссию.
Как сообщил глава облизркома Сергей Обертас, из отдаленных территорий протоколы приведут завтра «глубоким утром», поскольку расстояния от некоторых городов и районов составляет до четырехсот километров.
«Максимально по информации, которую мы получали по всем каналам связи, вплоть до сетей и личных звонков мне напрямую, было отработано. Как показала практика, ни одного серьезного нарушения не было, — рассказал Сергей Обертас. — Был ряд попыток сфальсифицировать результаты работы участковой избирательной комиссий, но потом при просмотре всего фрагмента записи с участка, стало ясно, что нарушений не было. Никаких вбросов не было. Просто голосующий опускал в стандартный ящик для голосования свергнутый в два раз бюллетень, который полностью не проваливался. Когда следующий избиратель опускал бюллетень, падал предыдущий, казалось, что опущено два бюллетеня».
«ФедералПресс» напоминает, что, по последним данным, явка на выборах в Челябинской области составила 59,93%.
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