Сергей Обертас: ждем итогов голосования на Южном Урале завтра

По итогам работы избирательных участков Челябинской области на 20 часов явка подсчитывается не будет. Члены комиссий сразу приступают к поведению результатов, проверяя и раскладывая бюллетени по восьми стопкам в соответствии с количеством кандидатов в президенты России. После того, как все голоса будут подсчитаны, председатели комиссий подпишут протоколы на современных бланках с QR-кодированием и начнут привозить их в территориальные избиркома, а оттуда — в областную комиссию.

Как сообщил глава облизркома Сергей Обертас , из отдаленных территорий протоколы приведут завтра «глубоким утром», поскольку расстояния от некоторых городов и районов составляет до четырехсот километров.

«Максимально по информации, которую мы получали по всем каналам связи, вплоть до сетей и личных звонков мне напрямую, было отработано. Как показала практика, ни одного серьезного нарушения не было, — рассказал Сергей Обертас. — Был ряд попыток сфальсифицировать результаты работы участковой избирательной комиссий, но потом при просмотре всего фрагмента записи с участка, стало ясно, что нарушений не было. Никаких вбросов не было. Просто голосующий опускал в стандартный ящик для голосования свергнутый в два раз бюллетень, который полностью не проваливался. Когда следующий избиратель опускал бюллетень, падал предыдущий, казалось, что опущено два бюллетеня».