Орловцам предложили оценить работу налоговой помощью QR-кодов

Уже 85 оценок оставили налогоплательщики о работе налоговой инспекции с начала года с помощью электронного сервиса «QR-анкетирование», сообщает пресс-служба налоговой инспекции Орла.

Для повышения качества обслуживания граждан в налоговых органах осенью 2016 года был запущен сервис. После получения госуслуги в инспекции налогоплательщик с помощью специального приложения на смартфоне считывают QR-код, размещенный в операционном зале налогового органа, и отправляют свои замечания и предложения по качеству работы напрямую на электронный ящик руководителя инспекции.

Использование QR-технологии позволяет руководителям налоговых органов получать обратную связь от налогоплательщиков в режиме реального времени и принимать оперативные решения по улучшению качества работы и устранению недостатков.