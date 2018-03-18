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Орловцам предложили оценить работу налоговой помощью QR-кодов
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Орловцам предложили оценить работу налоговой помощью QR-кодов 

РИА 57 6 часов назад
Фото: РИА 57
Уже 85 оценок оставили налогоплательщики о работе налоговой инспекции с начала года с помощью электронного сервиса «QR-анкетирование», сообщает пресс-служба налоговой инспекции Орла.
Для повышения качества обслуживания граждан в налоговых органах осенью 2016 года был запущен сервис. После получения госуслуги в инспекции налогоплательщик с помощью специального приложения на смартфоне считывают QR-код, размещенный в операционном зале налогового органа, и отправляют свои замечания и предложения по качеству работы напрямую на электронный ящик руководителя инспекции.
Использование QR-технологии позволяет руководителям налоговых органов получать обратную связь от налогоплательщиков в режиме реального времени и принимать оперативные решения по улучшению качества работы и устранению недостатков.
Сообщение Орловцам предложили оценить работу налоговой помощью QR-кодов появились сначала на РИА 57.
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