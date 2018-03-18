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Ольга Аринцева: «Критических замечаний по выборам в Калининградской области нет»
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Ольга Аринцева: «Критических замечаний по выборам в Калининградской области нет» 

Вести Калининград 6 часов назад
Фото: Вести Калининград
В БФУ имени И. Канта свою работу развернул ситуационный центр. Здесь в режиме нон-стоп работают эксперты, наблюдатели, представители кандидатов на пост президента и политических партий. Основная задача центра с помощью региональной Общественной палаты и национального общественного мониторинга отслеживать явку избирателей и следить за нарушениями на избирательных участках.
Ольга Аринцева, председатель общественной палаты Калининградской области:
— Каких-то критичных замечаний сразу скажу, пока не было. Чем больше людей будет вовлечено в этот процесс, тем больше гарантия прозрачности, тем больше гарантия того, что какие-то возможные нарушения не будут совершены. Бывают нарушения не по злому умыслу, а по человеческому фактору, ну, случаются.
Избирком общественники опережают примерно на полчаса, по их последним данным, в Калининградской области на выборы пришли 48% избирателей. Общественный контроль на участках обеспечивают 542 наблюдателя.
Максим Новиков, координатор проекта «Национальный общественный мониторинг»:
— Хотим быть первыми, теми, кто предоставит объективную информацию, пускай она будет и предварительная, но, тем не менее, по явке в Калининградской области, то есть мы работаем на опережение. Стараемся дать объективную информацию, чтобы понимать объективность по калининградской области.
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