Ольга Аринцева: «Критических замечаний по выборам в Калининградской области нет»

В БФУ имени И. Канта свою работу развернул ситуационный центр. Здесь в режиме нон-стоп работают эксперты, наблюдатели, представители кандидатов на пост президента и политических партий. Основная задача центра с помощью региональной Общественной палаты и национального общественного мониторинга отслеживать явку избирателей и следить за нарушениями на избирательных участках.

— Каких-то критичных замечаний сразу скажу, пока не было. Чем больше людей будет вовлечено в этот процесс, тем больше гарантия прозрачности, тем больше гарантия того, что какие-то возможные нарушения не будут совершены. Бывают нарушения не по злому умыслу, а по человеческому фактору, ну, случаются.

Избирком общественники опережают примерно на полчаса, по их последним данным, в Калининградской области на выборы пришли 48% избирателей. Общественный контроль на участках обеспечивают 542 наблюдателя.

— Хотим быть первыми, теми, кто предоставит объективную информацию, пускай она будет и предварительная, но, тем не менее, по явке в Калининградской области, то есть мы работаем на опережение. Стараемся дать объективную информацию, чтобы понимать объективность по калининградской области.