На голубом глазу. День выборов на Ямале ознаменовался низкопробными фейковыми вбросами 

Подводя предварительные итоги выборов, эксперты отметили высокую активность лиц, занимающихся фейковыми вбросами. Причем, «качество» лживой информации не выдерживает никакой критики. Так, в начале дня появилась жалоба на то, что избирательные участки Ноябрьска были открыты не в 8 утра, а гораздо раньше, и к 8 утра в кабинках уже были люди.
Как пояснили в Избиркоме ЯНАО, люди действительно просто пришли на выборы — участки в городе, где многие работают непрерывным циклом, открылись в семь часов для удобства людей со сменным графиком труда.
В течение дня абсурдное обвинение ТИКа — правда, не совсем понятно в чем — опубликовал на своей странице ВКонтакте Андрей Бабушкин. Он посетовал на то, что не смог сосчитать избирателей на участке в Надыме. Зачем он хотел это сделать, гражданин не пояснил. При этом никто с участка Бабушкина не выгонял и считать ему не мешал.
На карте нарушений была опубликована информация шестилетней давности о том, что в Надыме на одном из участков не хватило бюллетеней, и избирателя попросили перейти на другой участок. Это действительно имело место, но только в 2012 году.
Под конец выборного дня появилось видео из Нового Уренгоя. На нем две женщины — сотрудницы избирательной комиссии — опускают в урну бюллетень. Автор видео обвиняет их во вбросах. Как пояснили в территориальной избирательной комиссии города, обе женщины — действительно сотрудницы ТИК и проголосовали по месту нахождения, что допускается действующим законодательством. Если раньше для этого им пришлось бы ехать на участок по месту своего жительства, то теперь этого не требуется.
Отметим, предостережение о возможных попытках дискредитировать президентские выборы высказала глава ЦИК России Элла Памфилова накануне Единого дня голосования. Она даже использовала термин «фабрикация ложных фальсификаций». Этот прогноз подтвердился и на Ямале, где партия «Коммунисты России» организовала ряд сомнительных акций протеста, попытавшись при этом втянуть в свои спектакли представителей КПРФ.
Напомним, на участках сегодня находятся около 450 наблюдателей, назначенных Общественной палатой ЯНАО и Общественной палатой России. Они работают не только на основных, но и на дополнительных участках. Информацию о соблюдении избирательных прав граждан они направляют в ситуационный центр гражданского контроля на Ямале, где ей дают правовую оценку.