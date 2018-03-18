На «Крузенштерне» в дальнем походе впервые голосовали курсанты из четырех регионов России 

На паруснике «Крузенштерн» в морском плавании (принадлежит Балтийской государственной академии, БГА, Калининград) в выборах президента участвовали курсанты из четырех регионов страны.
«Экипаж барка, находящегося в учебном морском походе, принял активное участие в выборах президента. На его борту все 120 курсантов впервые участвовали в голосовании. Они представляли Керчь, Астрахань, Санкт-Петербург и Калининград», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь БГА Ирина Образцова.
По ее словам, избирательные бюллетени экипаж изготовил самостоятельно, так как в море «Крузенштерн» ушел до того момента, когда они были отпечатаны в Калининграде. Результаты голосования будут переданы по связи в территориальную избирательную комиссию Московского района Калининграда.
«Накануне выборов барк прошел Бискайский залив, где попал в приличный шторм. Так что у курсантов будет что вспомнить о своем первом морском плавании», — заключила Образцова.