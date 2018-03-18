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«А нас не смоет?»: жители Ленинского района пожаловались на управляющую компанию
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«А нас не смоет?»: жители Ленинского района пожаловались на управляющую компанию 

63.ru 6 часов назад
Фото: 63.ru
Жильцы одного из домов в Ленинском районе остались недовольны бездействием своей управляющей компании. По их словам, фирма, обслуживающая дом, с лета не может залатать протекающую крышу.. @D_Azaroff @samara_in этот пост — крик о помощи! У нас течет крыша с июня. Написали жалобу в УО «Коммунальник», нам сказали, что дадут ответ в течение 20 рабочих дней. Учитывая, что сейчас оттепель, пока они нам будут писать ответ, нас или смоет, или стена отвалится! #жкх #самара pic.twitter.com/25FYiVTedN — Дарья (@rQTkiNZJ3aptSgg) 17 марта 2018 г.
По словам первого вице-мэра Самары Владимира Василенко, проблема заключается в замерзающей водосточной трубе. Сейчас ее отогрели, и вода не застаивается. Опасения, связанные с оттепелью, чиновник также развеял, уточнив, что протекала не сама крыша, а стык на трубе.
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