«А нас не смоет?»: жители Ленинского района пожаловались на управляющую компанию

Жильцы одного из домов в Ленинском районе остались недовольны бездействием своей управляющей компании. По их словам, фирма, обслуживающая дом, с лета не может залатать протекающую крышу.. @D_Azaroff @samara_in этот пост — крик о помощи! У нас течет крыша с июня. Написали жалобу в УО «Коммунальник», нам сказали, что дадут ответ в течение 20 рабочих дней. Учитывая, что сейчас оттепель, пока они нам будут писать ответ, нас или смоет, или стена отвалится! #жкх #самара pic.twitter.com/25FYiVTedN — Дарья (@rQTkiNZJ3aptSgg) 17 марта 2018 г.

По словам первого вице-мэра Самары Владимира Василенко, проблема заключается в замерзающей водосточной трубе. Сейчас ее отогрели, и вода не застаивается. Опасения, связанные с оттепелью, чиновник также развеял, уточнив, что протекала не сама крыша, а стык на трубе.