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Космонавт Виктор Савиных проголосовал в Кировской области
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Космонавт Виктор Савиных проголосовал в Кировской области 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Летчик-космонавт Виктор Савиных проголосовал на Вятке.
— Мы с женой решили приехать вместе в Киров и проголосовать здесь, ведь это моя малая родина, и для родины выбирать президента — очень почетно. — рассказал Виктор Савиных на избирательном участке. — У каждого кандидата в президента есть общая программа и из них можно было бы составить общую, чтобы наша страна жила еще лучше. Я бы хотел, чтобы у России была высокая обороноспособность, чтобы у нас развивалось образование и здравоохранение было на высоком уровне.
Виктор Савиных родился в Кировской области, после окончания школы уехал в Москву, стал знаменитым летчиком-космонавтом. Буквально накануне выборов он открыл в Кирове единственный в России детский космический центр.
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