Линара Самединова проголосовала в Электростали

Депутат Московской областной Думы Линара Самединова утром посетила один из избирательных участков, расположенных в Электростальском политехническом институте, и выполнила свой гражданский долг.

В городском округе парламентарий проверила ход избирательного процесса еще в нескольких УИКах.

Сегодня мы выбираем свое будущее — путь, по которому будет развиваться наша страна ближайшие шесть лет. Поэтому, действительно, долг каждого гражданина — прийти на участок и отдать свой голос. Человек, который не участвует в выборах, потом не в полной мере имеет моральное право критиковать действующую власть. Так как он своего вклада не делал, своей позиции не высказывал — на выборы не приходил. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый житель, осознавая это, пришел на избирательный участок

— Линара Самединова.