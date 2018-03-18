Ещё
Линара Самединова проголосовала в Электростали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Линара Самединова проголосовала в Электростали 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Депутат Московской областной Думы Линара Самединова утром посетила один из избирательных участков, расположенных в Электростальском политехническом институте, и выполнила свой гражданский долг.
В городском округе парламентарий проверила ход избирательного процесса еще в нескольких УИКах.
Сегодня мы выбираем свое будущее — путь, по которому будет развиваться наша страна ближайшие шесть лет. Поэтому, действительно, долг каждого гражданина — прийти на участок и отдать свой голос. Человек, который не участвует в выборах, потом не в полной мере имеет моральное право критиковать действующую власть. Так как он своего вклада не делал, своей позиции не высказывал — на выборы не приходил. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый житель, осознавая это, пришел на избирательный участок
— Линара Самединова.
Парламентарий продолжила объезд избирательных участков, в настоящий момент Линара Самединова находится в городском округе Электрогорск.
360tv.ru: последние новости
«Я лежу как обморок»: Кирилл Терешин сообщил об ухудшении здоровья Депутат Госдумы Отари Аршба проголосовал в Апрелевке Явка на выборах в Подмосковье на 15:00 превысила 42%
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве179
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина275
Путин получил первое поздравление с победой на выборах52
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине32
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение