«Социальное самочувствие влияет на голосование»: названы регионы с самой высокой и самой низкой явкой на выборах

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты явки по регионам России на выборах президента РФ на 18:00. Самая высокая явка пришлась на Ямало‐Ненецкий автономный округ, а низкая ‐ на Иркутскую область . Всего к 18:00 на выборах проголосовали 60,19% россиян. «360» выбрал лучшие и худшие регионы России по явке, а также узнал у политологов, с чем это связано.

Больше всего человек (по данным на 18:00) проголосовали в следующих регионах:

Ямало-Ненецкий

автономный округ — 84,86%; 2.

Кабардино-Балкарская

Меньше всего россиян пришло на избирательные участки в этих субъектах РФ:

Политолог Константин Калачев в беседе «360» объяснил разницу в явке региональными и этническими традициями, а также особенностями региональной ментальности.

Я думаю, что все это связано с тем, что наша страна многоукладная. У нас есть регионы уже вполне европеизированные, есть регионы, живущие традиционным укладом. У нас есть люди, которые не увидели на этих выборах кандидатов, за которых хотели бы проголосовать. У нас есть люди, которые считают, что предложенный набор отражал все политические взгляды, платформы

— Константин Калачев.

Политолог Алексей Мухин посоветовал дождаться окончательных результатов, но дал свое объяснение явки в регионах. По его мнению, национальные республики традиционно голосуют консолидированно и пытаются вывести себя в лидеры по числу проголосовавших. С ним согласился политолог Евгений Минченко , отметивший, что в национальных республиках традиционно высокая явка, а более урбанизированные регионы голосуют менее активно.

Положительная динамика

В целом явка выросла почти на 4% (60.19% против 56.72% в 2012 году). Сыграла свою роль лучшая информированность, гражданский, патриотический подъем, убежденность, что каждый голос важен, считает Калачев. Он сказал, что «выборы превратились в большой общенародный праздник», они проходят «в атмосфере позитива». Кроме того, голосовать стало популярно и модно, добавил политолог. Сыграло свою роль и внешнее давление на страну.

«Очень высокий уровень внешнеполитической мобилизации. Я думаю, что ощущение такое, что давление идет не просто на российскую власть, а на всех россиян в целом. Я думаю, что это сыграло свою роль», — считает Минченко.

Его коллега Алексей Мухин отметил титанический труд ЦИК и региональных избиркомов. Также повлиять могли, по мнению политолога, действия оппозиционеров, которые призывали к бойкоту выборов. В итоге это сработало наоборот, сказал Мухин.

Эксперты также объяснили низкую явку в некоторых регионах. К примеру, на 18:00 в Карелии явка составила 51,26% (против 49.92% в 2012 году) и в Забайкалье — 52,38% (против 53.33% в 2012 году). Это одни из самых низких показателей.

Калачев считает, что это связано с низким уровнем социального самочувствия регионов. К тому же, по его словам, в Забайкалье — очень низкий уровень доверия к региональной власти, и отказываясь приходить на выборы, люди выражают свой протест против того уровня

социально-экономического

развития, который в регионе.

Социальное самочувствие, безусловно, влияет на голосование, низкое социальное самочувствие оборачивается иногда оборачивается социальной апатией

— Константин Калачев.

Он также назвал Карелию бедным регионом со специфической политической жизнью. По мнению Мухина, более низкая явка в Карелии и Забайкалье связана со специфическим развитием региональных избирательных комиссий.

Туда надо набирать соответствующих людей профессионального уровня и помогать им реализовывать те возможности, которые предоставлены. Здесь целиком и полностью ответственность лежит на Центральной избирательной комиссии и региональных властях

— Алексей Мухин.

В антирейтинг также попала Москва с 51,57% (против 49.12% в 2012 году). Константин Калачев считает, что в этом городах живут наиболее обеспеченные, продвинутые, образованные люди, которые относятся к институту выборов достаточно скептично. Политолог также связал явку в столице с досугом, который горожане предпочли выборам в воскресенье.

Чем проще люди, тем серьезнее их отношение к выборам как к гражданскому долгу. В Москве и, я думаю, в Питере скептически мыслящих людей больше

— Константин Калачев.

В свою очередь Алексей Мухин связал небольшую явку в Москве и Санкт-Петербурге

(55.35%) с увлеченностью жителями интернетом. По его мнению, там происходят «информационные деформации».

Это связано с тем, что тренд сформирован. И традиционно столицы уступают

из-за медийной подвижности населения,

из-за интернетизации. Потому что интернет очень специфическая информационная среда, где возможны самые разные информационные деформации. Именно высокий уровень посещаемости соцсетей, он и отражается, имеет последствия

— Алексей Мухин.