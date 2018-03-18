«Социальное самочувствие влияет на голосование»: названы регионы с самой высокой и самой низкой явкой на выборах 

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты явки по регионам России на выборах президента РФ на 18:00. Самая высокая явка пришлась на Ямало‐Ненецкий автономный округ, а низкая ‐ на Иркутскую область. Всего к 18:00 на выборах проголосовали 60,19% россиян. «360» выбрал лучшие и худшие регионы России по явке, а также узнал у политологов, с чем это связано.
Больше всего человек (по данным на 18:00) проголосовали в следующих регионах:
Ямало-Ненецкий
автономный округ — 84,86%; 2.
Кабардино-Балкарская
республика — 84,05%; 3. Республика Тыва — 83,36%; 4. Чеченская республика — 78,99%; 5. Чувашия — 76,61%.
Меньше всего россиян пришло на избирательные участки в этих субъектах РФ:
1. Иркутская область — 50,19%; 2. Республика Карелия — 51,26%; 3. Москва — 51,57%; 4. Тверская область — 51,69%; 5. Забайкальский край — 52,38%.
Политолог Константин Калачев в беседе «360» объяснил разницу в явке региональными и этническими традициями, а также особенностями региональной ментальности.
Я думаю, что все это связано с тем, что наша страна многоукладная. У нас есть регионы уже вполне европеизированные, есть регионы, живущие традиционным укладом. У нас есть люди, которые не увидели на этих выборах кандидатов, за которых хотели бы проголосовать. У нас есть люди, которые считают, что предложенный набор отражал все политические взгляды, платформы
— Константин Калачев.
Политолог Алексей Мухин посоветовал дождаться окончательных результатов, но дал свое объяснение явки в регионах. По его мнению, национальные республики традиционно голосуют консолидированно и пытаются вывести себя в лидеры по числу проголосовавших. С ним согласился политолог Евгений Минченко, отметивший, что в национальных республиках традиционно высокая явка, а более урбанизированные регионы голосуют менее активно.
Положительная динамика
В целом явка выросла почти на 4% (60.19% против 56.72% в 2012 году). Сыграла свою роль лучшая информированность, гражданский, патриотический подъем, убежденность, что каждый голос важен, считает Калачев. Он сказал, что «выборы превратились в большой общенародный праздник», они проходят «в атмосфере позитива». Кроме того, голосовать стало популярно и модно, добавил политолог. Сыграло свою роль и внешнее давление на страну.
«Очень высокий уровень внешнеполитической мобилизации. Я думаю, что ощущение такое, что давление идет не просто на российскую власть, а на всех россиян в целом. Я думаю, что это сыграло свою роль», — считает Минченко.
Его коллега Алексей Мухин отметил титанический труд ЦИК и региональных избиркомов. Также повлиять могли, по мнению политолога, действия оппозиционеров, которые призывали к бойкоту выборов. В итоге это сработало наоборот, сказал Мухин.
Эксперты также объяснили низкую явку в некоторых регионах. К примеру, на 18:00 в Карелии явка составила 51,26% (против 49.92% в 2012 году) и в Забайкалье — 52,38% (против 53.33% в 2012 году). Это одни из самых низких показателей.
Калачев считает, что это связано с низким уровнем социального самочувствия регионов. К тому же, по его словам, в Забайкалье — очень низкий уровень доверия к региональной власти, и отказываясь приходить на выборы, люди выражают свой протест против того уровня
социально-экономического
развития, который в регионе.
Социальное самочувствие, безусловно, влияет на голосование, низкое социальное самочувствие оборачивается иногда оборачивается социальной апатией
— Константин Калачев.
Он также назвал Карелию бедным регионом со специфической политической жизнью. По мнению Мухина, более низкая явка в Карелии и Забайкалье связана со специфическим развитием региональных избирательных комиссий.
Туда надо набирать соответствующих людей профессионального уровня и помогать им реализовывать те возможности, которые предоставлены. Здесь целиком и полностью ответственность лежит на Центральной избирательной комиссии и региональных властях
— Алексей Мухин.
В антирейтинг также попала Москва с 51,57% (против 49.12% в 2012 году). Константин Калачев считает, что в этом городах живут наиболее обеспеченные, продвинутые, образованные люди, которые относятся к институту выборов достаточно скептично. Политолог также связал явку в столице с досугом, который горожане предпочли выборам в воскресенье.
Чем проще люди, тем серьезнее их отношение к выборам как к гражданскому долгу. В Москве и, я думаю, в Питере скептически мыслящих людей больше
— Константин Калачев.
В свою очередь Алексей Мухин связал небольшую явку в Москве и Санкт-Петербурге
(55.35%) с увлеченностью жителями интернетом. По его мнению, там происходят «информационные деформации».
Это связано с тем, что тренд сформирован. И традиционно столицы уступают
из-за медийной подвижности населения,
из-за интернетизации. Потому что интернет очень специфическая информационная среда, где возможны самые разные информационные деформации. Именно высокий уровень посещаемости соцсетей, он и отражается, имеет последствия
— Алексей Мухин.