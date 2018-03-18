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Уже 18: первые в жизни выборы
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Уже 18: первые в жизни выборы 

Мир24 6 часов назад
Каждый год среди избирателей есть те, кто на выборы идет впервые. Корреспондент «МИР 24» Лена Петревска встретилась с одним из них.
Такая дата бывает раз в жизни. 18 марта 2018 года Александру Барауле из Санкт-Петербурга исполнилось 18. Теперь он совершеннолетний и идет решать судьбу страны — выбирать президента России.
В семье Сашу называют «олимпийцем». Он один из победителей всероссийский олимпиады по русскому языку и литературе. Мечта — поступить в университет.
«Добиться хочу хорошей жизни. Думаю, как все этого хотят. Достойную зараьотную плату. А страну вижу с сильной державой с хорошей экономикой», — говорит ученик 166-й гимназии Александр Барауля.
По традиции тех, кто достиг совершеннолетия, накануне выборов чиновники приглашают к себе в гости в городскую избирательную комиссию, рассказывают о гражданском праве и вручают Конституцию России.
«К ним пристальное внимание. Потому что это начало формирования гражданской позиции, даже не начало, а становление гражданской позиции», — говорит секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Марина Жданова.
На избирательном участке ажиотаж. Тем не менее с процедурой голосования Александр разобрался сразу. По его словам, слегка волновался, но потом почувствовал: теперь он полноправный гражданин России.
«Совершеннолетие — то, чего я долго ждал, и как раз выборы. Этот день мне надолго запомнится», — говорит Александр.
После голосования — поход в буфет за пирожками. Это одна из традиций выборов, а еще — подарки и поздравления.
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