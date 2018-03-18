Игрок ярославского ХК «Локомотив» Никита Черепанов: «Хочу, чтобы моя страна развивалась и оставалась самой сильной в мире» 

Всероссийский день голосования для игроков ярославского ХК «Локомотив» проходит в насыщенном режиме тренировок. Однако каждый из хоккеистов 18 марта нашел время, чтобы проголосовать на выборах Президента Российской Федерации.
По мнению Артема Ильенко, участие в выборах — это важная и обязательная для каждого жителя страны задача. После посещения избирательного участка он отметил четкую организацию процесса, которая позволяет максимально сэкономить время и быть уверенным в том, что тайна голосования соблюдена.
Никита Черепанов проголосовал в родной гимназии №3. Автографы на входе мальчишкам и их родителям, а затем — за бюллетенем.
— Мне нравится, что на избирательном участке играет музыка, все празднично. Это поднимает настроение, — поделился он впечатлениями. — Уверен, что сегодня все жители нашей области, так же как и я, отдадут свой голос за будущее России. Я хочу, чтобы моя страна развивалась и оставалась самой сильной и мощной в мире.