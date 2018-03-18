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Мосгоризбирком проверит сообщения о массовом подвозе избирателей на участки
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Мосгоризбирком проверит сообщения о массовом подвозе избирателей на участки 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия проверит информацию о массовом подвозе рабочих одного из предприятий на избирательные участки в Москве во время выборов президента РФ, сообщил председатель столичного избиркома Валентин Горбунов.
В ходе видеомоста Мосгоризбиркома с ЦИК, один из журналистов задал вопрос об организованном массовом подвозе сотрудников одной из компаний к избирательному участку в Басманном районе, несмотря на то, что место их работы расположено в 14 километрах от участка на Живописной улице. Рабочим, по словам журналиста, обещали отгул.
"Мы эти вопросы и не только по этому участку, уже с утра обсуждаем. По тем участкам, где речь идёт о подвозах на автобусах работников: у нас много участков на территории новой Москвы, где ведется большое строительство, руководством предприятий принято решение о выделении специальных автобусов, так как места расположения участков далеко от предприятий. Речь идёт о подвозах, организованных руководителями предприятий, а не кандидатами или партиями. Насчёт отгулов — если люди работают в выходной день, им положены или двойная оплата или выходные дни", — сказал Горбунов по видеомосту с ЦИКом.
Он пояснил, что подобные подвозы есть в Красносельском районе, где функционирует большая кондитерская фабрика. «Там тоже это организовано», — добавил он. Кроме того, по его словам, на Живописной улице ведётся большая работа по строительству Северо-Восточной хорды, где работа идёт непрерывным циклом.
"Мы вам даём паузу. Вы пока эту информацию проверьте", — попросила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Мы ещё раз проанализируем эту ситуацию с Общественным штабом по наблюдению за выборами во главе с Алексеем Венедиктовым", — ответил Горбунов.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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