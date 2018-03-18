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В аппарате Москальковой предложили усовершенствовать «Мобильный избиратель»
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В аппарате Москальковой предложили усовершенствовать «Мобильный избиратель» 

РИА Новости 6 часов назад
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой предлагают дополнить механизм «Мобильный избиратель» системой учета проголосовавших.
"Есть куда совершенствоваться и надо развивать эту информационную технологию с тем, чтобы в следующем году люди могли проголосовать и в больнице, попав туда день в день, и в других местах. То есть, видимо, нужно дополнить эту систему функцией учета — то есть человек проголосовал, например, утром попал в больницу, или не проголосовал, чтобы не было двойного голосования", — сказал руководитель секретариата уполномоченного Илья Чечельницкий на заседании в аппарате по итогам мониторинга избирательного процесса.
Ранее представители аппарата уполномоченного, посетившие с проверкой медицинские учреждения, сообщили, что механизм «Мобильный избиратель» не предусматривает возможности проголосовать по месту нахождения для тех, кто, к примеру, был доставлен в больницу на «скорой помощи» в день выборов.
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