На митинге в поддержку крымчан собрались 5 тысяч саратовцев

Саратовской области полчаса назад закрылись все избирательные участки. Люди сделали свой выбор, и многие отправились на площадь Чернышевского, где в эти минуты начался митинг в честь четвертой годовщины возращения Крыма в состав России . По официальным данным на праздник пришло 5 тысяч горожан.

На площади области собрались все, кто лично решил поддержать решение крымчан: студенты, пенсионеры, школьники, представители общественных движений и партий, чиновники и политики. Митинг превратился в праздник. Со сцены выступали с речами общественники, выступали творческие коллективы города. Молодежь принесла с собой флаги и плакаты «Крым. Весна. Россия.», «Крым и Россия вместе навсегда». И от этих лозунгов всем становилось немного теплее.