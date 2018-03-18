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Председатель Мосгоризбиркома поблагодарил работников ЖКХ за вклад в подготовку к проведению выборов
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Председатель Мосгоризбиркома поблагодарил работников ЖКХ за вклад в подготовку к проведению выборов 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: Москва24
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником и поблагодарил их за вклад в подготовку к проведению президентских выборов, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из пресс-центра Мосгоризбиркома.
«Сегодня праздник работников ЖКХ. И, наверное, многие из вас заметили, как за последние дни изменились даже все подходы к избирательным участкам. Они праздник (День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ, — прим. Агентства «Москва») как всегда отметили трудовыми достижениями. Поэтому, пользуясь случаем, хотел поздравить всех работников жилищно-коммунального хозяйства не только Москвы, но и страны. Ну и сказать спасибо за большую работу. Они также свой вклад внесли в подготовку к выборам», — подчеркнул В. Горбунов.
Выборы президента проходят в России 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
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