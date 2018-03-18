«Я лежу как обморок»: Кирилл Терешин сообщил об ухудшении здоровья

Кирилл «Руки‐базуки» Терешин объявил о своем уходе из соцсетей. По словам эпатажного метросексуала, новые эксперименты над собственным телом с помощью синтольных смесей привели к резкому ухудшению здоровья. Он рассказал «360», что сейчас лежит «как обморок».

Кирилл рассказал, что из-за резкого ухудшения здоровья он не хочет жить. «Если моя оболочка уйдет из этого мира, я буду рад» — сказал бодибилдер. По его словам, он только лежит и молится.

Из-за резкого ухудшения самочувствия Кирилл стан очень пессимистично смотреть на действительность. Сейчас он уверен, что всем окружающим нужны только деньги. «Не хочу этого видеть. Все. Точка», — написал Кирилл.

Сегодня на своей странице в «ВКонтакте» Кирилл

«Руки-базуки»

Терешин объявил о резко ухудшившемся самочувствии. По словам Кирилла, у него резко поднялась температура. По причине нездоровья он принял решение уйти из социальных сетей.