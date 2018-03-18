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«Я лежу как обморок»: Кирилл Терешин сообщил об ухудшении здоровья
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«Я лежу как обморок»: Кирилл Терешин сообщил об ухудшении здоровья 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Кирилл «Руки‐базуки» Терешин объявил о своем уходе из соцсетей. По словам эпатажного метросексуала, новые эксперименты над собственным телом с помощью синтольных смесей привели к резкому ухудшению здоровья. Он рассказал «360», что сейчас лежит «как обморок».
Кирилл рассказал, что  из-за  резкого ухудшения здоровья он не хочет жить. «Если моя оболочка уйдет из этого мира, я буду рад» — сказал бодибилдер. По его словам, он только лежит и молится.
Из-за  резкого ухудшения самочувствия Кирилл стан очень пессимистично смотреть на действительность. Сейчас он уверен, что всем окружающим нужны только деньги. «Не хочу этого видеть. Все. Точка», — написал Кирилл.
Сегодня на своей странице в «ВКонтакте» Кирилл
«Руки-базуки»
Терешин объявил о резко ухудшившемся самочувствии. По словам Кирилла, у него резко поднялась температура. По причине нездоровья он принял решение уйти из социальных сетей.
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