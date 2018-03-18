Открытые выборы, английский детектив и уход Табакова: программа «Вместе» за 18 марта

Россия выбирает президента. Те, кто пришел голосовать в Москве , получали памятные значки, некоторым достались еще и воздушные шарики. Но больше всех повезло молодым избирателям. Всем, кто голосовал впервые в своей жизни, вручали бесплатные билеты на концерт рэп звезд.

Результат выборов — это не только количество голосов, которое набрали кандидаты. Это еще и явка — количество избирателей, принявших участие в выборах президента России. Принцип прозрачности на президентских выборах-2018 возведен в степень. Ему подчинено все, в том числе и оснащение избирательных участков.

Выборы президента в России — это настоящий общенародный праздник, день единения нации, почти как Новый год. На избирательный участок, как правило, идут в приподнятом настроении. Какова она, атмосфера общенародного праздника?

Британский премьер-министр Тереза Мэй после трагедии с отравлением бывшего английского шпиона Скрипаля и его дочери, не дожидаясь расследования, заявила — во всем виноваты русские. Почему? А потому что!

Строительство Крымского моста не прекращается ни на один день и идет с опережением. Так что движение автомобилей могут открыть не в декабре, как планировалось изначально, а уже в мае, то есть перед началом туристического сезона. Всего на этой стройке трудится около 10 тысяч человек, в основном вахтовики.

14 марта не стало Стивена Хокинга — человека, который лучше всех знал, как устроена Вселенная. Он говорил про себя: «Я больше продал книг о физике, чем Мадонна о сексе». Его, полного инвалида, человека без тела и даже без голоса любили женщины. Чистый разум, который смог обмануть время и смерть и создать свою Вселенную.

Ушел великий артист Олег Табаков . Человек, которому не может быть замены. Актер, режиссер, педагог, Учитель. «Пролетарий художественного труда», как он сам себя называл. Его многочисленные ученики, которых он сделал настоящими звездами, просто его любили. А зритель подавно.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM