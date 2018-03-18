Открытые выборы, английский детектив и уход Табакова: программа «Вместе» за 18 марта 

Главные темы итоговой программы «Вместе» с Екатериной Абрамовой на телеканале «МИР» 18 марта:
Россия выбирает президента. Те, кто пришел голосовать в Москве, получали памятные значки, некоторым достались еще и воздушные шарики. Но больше всех повезло молодым избирателям. Всем, кто голосовал впервые в своей жизни, вручали бесплатные билеты на концерт рэп звезд.
Результат выборов — это не только количество голосов, которое набрали кандидаты. Это еще и явка — количество избирателей, принявших участие в выборах президента России. Принцип прозрачности на президентских выборах-2018 возведен в степень. Ему подчинено все, в том числе и оснащение избирательных участков.
Выборы президента в России — это настоящий общенародный праздник, день единения нации, почти как Новый год. На избирательный участок, как правило, идут в приподнятом настроении. Какова она, атмосфера общенародного праздника?
Британский премьер-министр Тереза Мэй после трагедии с отравлением бывшего английского шпиона Скрипаля и его дочери, не дожидаясь расследования, заявила — во всем виноваты русские. Почему? А потому что!
Строительство Крымского моста не прекращается ни на один день и идет с опережением. Так что движение автомобилей могут открыть не в декабре, как планировалось изначально, а уже в мае, то есть перед началом туристического сезона. Всего на этой стройке трудится около 10 тысяч человек, в основном вахтовики.
14 марта не стало Стивена Хокинга — человека, который лучше всех знал, как устроена Вселенная. Он говорил про себя: «Я больше продал книг о физике, чем Мадонна о сексе». Его, полного инвалида, человека без тела и даже без голоса любили женщины. Чистый разум, который смог обмануть время и смерть и создать свою Вселенную.
Ушел великий артист Олег Табаков. Человек, которому не может быть замены. Актер, режиссер, педагог, Учитель. «Пролетарий художественного труда», как он сам себя называл. Его многочисленные ученики, которых он сделал настоящими звездами, просто его любили. А зритель подавно.
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