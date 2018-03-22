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Вадим Нуждин: «Мы можем гордиться результатом, который регионы ПФО показали на выборах президента».
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Вадим Нуждин: «Мы можем гордиться результатом, который регионы ПФО показали на выборах президента». 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: ИА "МариМедиа"
«Это результат, которым мы все можем по праву гордиться, потому что состоявшиеся выборы, и сейчас это отчетливо видно, стали по-настоящему всенародными. В регионах округа была проведена большая, хорошо спланированная работа, которая и позволила получить такой высокий процент голосов тех, кто доверяет Путину. И по явке, и по проценту голосования за нашего лидера Приволжский федеральный округ внес наиболее весомый вклад в общую победу», — отмечает член самарского регионального штаба Общероссийского народного фронта Вадим Нуждин.
По его мнению, одним из главных итогов выборов стал тот факт, что была обеспечена безупречная чистота голосования. В 14 регионах ПФО не было выявлено ни одного нарушения, которое отмечено на федеральном уровне.
"В целом можно говорить, что округу удалось провести прозрачные и открытые выборы. На это указывает и то, что регионы ПФО показали относительно ровные результаты голосования: когда нет очевидных аутсайдеров или, наоборот, заоблачных результатов, которые могли бы вызвать сомнения. И мы в Самарской области сделали все, что от нас зависит, чтобы внести посильный вклад в дело нашей общей победы, на благо и для процветания нашей Родины", — говорит Вадим Нуждин.
Так, если сравнивать с выборами 2012 года: на выборах в нынешнем году самарцы более активно шли на избирательные участки — явка составила 66,9%, тогда как в 2012 году она составляла только 60,8%. Процент жителей нашего региона, которые отдали свои голоса за Путина, тоже значительно вырос. Если шесть лет назад таких избирателей было 58,6%, то в этом году за Владимира Путина проголосовали уже 75,82% избирателей.
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