Вадим Нуждин: «Мы можем гордиться результатом, который регионы ПФО показали на выборах президента».

«Это результат, которым мы все можем по праву гордиться, потому что состоявшиеся выборы, и сейчас это отчетливо видно, стали по-настоящему всенародными. В регионах округа была проведена большая, хорошо спланированная работа, которая и позволила получить такой высокий процент голосов тех, кто доверяет Путину. И по явке, и по проценту голосования за нашего лидера Приволжский федеральный округ внес наиболее весомый вклад в общую победу», — отмечает член самарского регионального штаба Общероссийского народного фронта Вадим Нуждин.

По его мнению, одним из главных итогов выборов стал тот факт, что была обеспечена безупречная чистота голосования. В 14 регионах ПФО не было выявлено ни одного нарушения, которое отмечено на федеральном уровне.

"В целом можно говорить, что округу удалось провести прозрачные и открытые выборы. На это указывает и то, что регионы ПФО показали относительно ровные результаты голосования: когда нет очевидных аутсайдеров или, наоборот, заоблачных результатов, которые могли бы вызвать сомнения. И мы в Самарской области сделали все, что от нас зависит, чтобы внести посильный вклад в дело нашей общей победы, на благо и для процветания нашей Родины", — говорит Вадим Нуждин.