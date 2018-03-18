Волгоградцы могли несколько раз проголосовать за проекты благоустройства

В день выборов президента страны и референдума о переводе времени, волгоградцам предлагается выбрать дизайн-проекты благоустройства общественных территорий. По итогам рейтингового голосования из 20 проектов отберут семь. Их городская администрация обещает сделать уже в этом году. Остальные будут благоустраивать в течении пяти лет.

На одном из избирательных участков Центрального района Волгограда отобрать проекты корреспонденту V1.ru предложили в одном из кабинетов детской библиотеки, где расположился пункт для голосования. Перед дверью в небольшой кабинет на стене разместили визуализации всех предлагаемых для благоустройства объектов.

-Например, в Сурском сквере поставят памятник строителям Сталинграда-Волгограда. Его дизайн будет определяться позднее по результатам открытого конкурса. Поэтому на картинке решили разместить устремлённый в небо шпиль, — рассказали V1.ru на избирательном участке. — А вот конкретики по благоустройству поймы реки Царицы пока нет. Дизайн-проекты указывают лишь на примерное размещение отдельных объектов, но будут они построены или на их месте появятся другие сооружения, пока неизвестно. Вы Можно определить и вид поймы Царицы от музея « Россия . Моя История» до Астраханского моста, а за мостом застройкой будет заниматься уже не администрация, а найденный частный инвестор.

Для участия в рейтинговом голосовании достаточно предъявить только паспорт, без привязки к месту постоянной регистрации.

-Если вы зашли к нам, значит хотите повлиять на дальнейшее развитие города. А зарегистрированы ли в Волгограде, области или другом регионе — не важно. Из 20 дизайн-проектов можно выбрать не более трёх, — пояснили в комнате голосования за проекты благоустройства.

Отметим, что количества желающих проголосовать на УИКе не скрывали. В протоколе, где было необходимо расписаться за достоверно предоставленные паспортные данные, включавшие в себя ФИО и номер паспорта, к на 12:00 числилось всего 23 подписи. В практически постоянно пустой комнате на диване разместились сотрудники полиции, временно отдыхающее от несения обязанностей по соблюдению правопорядка на избирательном участке.

На соседнем УИКе в школе «Поколение» найти заветную комнату для рейтингового голосования удалось не сразу. Только после консультации с секретарём УИК, показали нужную дверь. Здесь корреспондент V1.ru смог повторно проголосовать за выбранные объекты. Запись с его фамилией в 13.00 часов числилась в протоколе под номером «17».

С результатами рейтингового голосования можно будет ознакомиться на сайте городской и областной администраций, а также в СМИ. Дату подведения итогов, на обоих участках, назвать не смогли.