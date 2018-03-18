Целыми подъездами, дворами и классами вологжане голосуют за общественные пространства проекта «Городская среда»

В течение нескольких месяцев вологжане проводили активную агитацию за 25 пространств, которые попали в итоговый список для рейтингового голосования проекта. Сегодня все жители от 14 лет могут отдать свой голос за 3 территории из представленного списка. Голосование идет с 8 утра на 89 счетных участках, расположенных по тем же адресам, что и избирательные.

Жители дома № 11 ул. Псковской, встретились во дворе и отправились голосовать все вместе: бабушки, родители и дети. Они в первую очередь отметили в бюллетенях «Городской среды» территорию рядом со своим домом, где проект предполагается строительство детской и спортивной площадок, велодорожек, зоны отдыха.

«Собрали всех наших жильцов. Вместе выполнили свой гражданский долг — проголосовали за президента. Ну и конечно, надеемся, что наше общественное пространство выйдет в лидеры рейтинга, активно за него голосуем», — рассказала житель дома Наталья Колмакова.

Не менее активны их соседи на Псковской, 8а. Голосуют на том же счетном участке, но за другую территорию. Мечтают рядом с домом увидеть общественное пространство, где все жители микрорайона будут вместе проводить праздники.

«Мы много чего делаем вместе в нашем дворе. Сейчас вот так же все вместе пойдем на выборы и голосовать за общественную территорию, которая находится за нашим домом. Будем стараться выигрывать. Стараться набрать большинство голосов. Надеемся, что у нас появится шикарная детская площадка», — рассказал председатель совета дома Псковская, 8а, Виктор Задворный.

А на счетный участок в школу № 5 пришел голосовать целый класс — 17 человек. Ученики 10 «А» мечтают, чтобы обновили пространства рядом с их учебным заведением. В первую очередь это бульвар по улице Пирогова, который тянется от Советского проспекта до улицы Чехова, и сквер по улице Первомайской.

«Нам очень дорога наша школа и собственно территория около нее, поэтому мы хотим, чтобы она стала более благоустроенной более безопасной. Наше решение было единогласным. Я считаю, что это голосование очень важно для города, потому что власть спрашивает наше мнение, учитывает, что для нас важно, и готова с нами контактировать», — рассказал ученик школы № 5 Алексей Есейчик.

Еще один активный район — Фрязиново, где жители мечтают преобразить Фрязиновский парк. Это пространство по улице Фрязиновской между домами № 26 и № 32. Пока там не самая ухоженная зеленая зона, но проект предполагает масштабное преображение, удобные дорожки, площадки для детей и так далее.

«Я голосую за Фрязиновский парк, за его благоустройство. Агитировала всех своих знакомых, друзей. Мы добивались, чтобы эта территория была признана зеленой зоной, и городские власти нас услышали. Мы хотим приближенную к природе местность, красивую, ухоженную, много зелени и тишины, чтобы можно было заниматься спортом, гулять и так далее», — рассказала активист микрорайона Ольга Клюквина.

Приняла участие в рейтинговом голосовании и актриса, экс-депутат Государственной Думы , общественный деятель Мария Кожевникова . Свой выбор она сделала на счетном участке в школе № 41. Проголосовала за проекты ремонта сквера у ДК льнокомбината, аллеи Славы на ул. Профсоюзной и за общественное пространство внутри домов на ул. Псковская, 7а, 9, 9а и 11.

«Я изучила все проекты с помощью альбома «Городская среда» и остановилась на этих объектах. Для меня важна историческая память России , поэтому я поддержала скорейший ремонт аллеи Славы, где планируется установка мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне жителей микрорайона Лоста. Также, будучи матерью, хочу, чтобы у всех детишек были хорошие игровые площадки, они могли гулять в просторных парках и скверах. Я сфотографировала выбранные проекты благоустройства и собираюсь впоследствии проверить, как они будут воплощены в жизнь», — подчеркнула Мария Кожевникова.

По словам волонтеров федерального проекта, активность вологжан очень высокая. Все вологжане могут выразить свое мнение до 20.00 на счетных участках проекта «Комфортная городская среда». Напомним, итогом станет рейтинг общественных пространств. Возглавившие его территории будут отремонтированы в 2018 году.