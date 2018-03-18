Мосгоризбирком проверит сообщения о массовом подвозе рабочих на выборы

В ходе видеомоста один из журналистов задал ему вопрос об организованном массовом подвозе сотрудников компаний к избирательному участку в Басманном районе.

«У нас много участков на территории Новой Москвы , где ведётся большое строительство. Руководством предприятий принято решение о выделении специальных автобусов, так как места расположения участков далеко от предприятий», — пояснил Горбунов.

Он добавил, что подобные подвозы есть и в Красносельском районе, где функционирует большая кондитерская фабрика.