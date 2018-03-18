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Мосгоризбирком проверит сообщения о массовом подвозе рабочих на выборы
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Мосгоризбирком проверит сообщения о массовом подвозе рабочих на выборы 

Говорит Москва 7 часов назад
В ходе видеомоста один из журналистов задал ему вопрос об организованном массовом подвозе сотрудников компаний к избирательному участку в Басманном районе.
«У нас много участков на территории Новой Москвы, где ведётся большое строительство. Руководством предприятий принято решение о выделении специальных автобусов, так как места расположения участков далеко от предприятий», — пояснил Горбунов.
Он добавил, что подобные подвозы есть и в Красносельском районе, где функционирует большая кондитерская фабрика.
Глава ЦИКа Элла Памфилова в свою очередь дала поручение проверить всю поступающую информацию о массовых подвозах людей.
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