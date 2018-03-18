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Жительница Красноармейска: Внук упросил меня взять его с собой на выборы
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Жительница Красноармейска: Внук упросил меня взять его с собой на выборы 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Своими впечатлениями о ходе голосования поделились избиратели в группе движения «Честный результат». В целом избиратели в группе высоко оценивают уровень организации и явку. Напомним, по данным на 18:00 проголосовали свыше 57 процентов избирателей по Саратовской области.
В Красноармейском районе на участке № 1017 проголосовала местная жительница, которая призналась, что ее внук очень просил прийти с бабушкой на избирательный участок 18 марта. Мальчик хотел своими глазами увидеть, как проходят выборы.
— Всю субботу мой внук упрашивал меня, чтобы я взяла его с собой на избирательный участок, потому что тот хотел посмотреть, как же это там все происходит. Ну, а я что? Пришлось брать. Приятно, что ему, как и всем сегодня впервые голосующим гражданам, вручили такой небольшой, но приятный подарок, — призналась жительница.
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